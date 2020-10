La saga de Harry Potter es una de las franquicias más famosas del planeta. La historia del mundo mágico creado por J.K Rowling se ha expandido enormemente a lo largo de lo años y siempre existirán diversos temas de conversación cómo el poder de cada mago, los hechizos, maleficios y mucho más que comparten el mismo universo original ideado por la autora.

Dentro de este contexto, si bien existen objetos mágicos de enorme poder, no hay duda que las varitas mágicas son los artefactos más famosos de todo el Wizarding World , siendo los principales elementos de la magia para brujas y magos. Ellos utilizan las varitas para canalizar su magia, hacer hechizos y para centralizar su poder en hacer cosas más complejas.

Si bien tanto en las películas como en los libros se ha demostrado que los magos no necesitan de las varitas como tal para hacer magia, esta herramienta es muy útil para magos en formación que aún no controlan el poder que tienen internamente. Tal como se mencionó anteriormente, son objetos para canalizar y concentrar el poder, mas no para dar más magia a su portador.

En esta nota te contaremos cuál es el significado de cada una de las maderas y núcleos que conforman cada una de las varitas mágicas del mundo de Harry Potter.

15. MADERA: TEJO

Ginny Weasley tiene una varita de madera de tejo (Foto: Warner Bros)

Uno de los tipos de árboles más infrecuentes es el tejo, con solo dos personajes conocidos que poseen esta varita: Voldemort y Ginny Weasley. Se dice que infunde al mago un poder increíble, especialmente magia oscura, pero esto no es así. Significa necesariamente que la bruja o el mago respectivos se sentirán atraídos por el mal.

14. NUCLEO: PELO DE COLA DE UNICORNIO

Ron Weasley cometió diversos errores a lo largo de la saga de Harry Potter (Foto: Warner Bros)

El cabello obtenido de la cola de un Unicornio está repleto de energía mágica. Se pretende que este núcleo sea “limpio”, en el sentido de que las varitas que lo contienen suelen ser fiables, sin mencionar los desafíos que enfrenta cualquiera que intente usarlo para el mal.

Como una opción popular en la fabricación de varitas, Ron Weasley, Remus Lupin, Cedric Diggory, Neville Longbottom, Sybill Trelawney y Draco Malfoy han empleado varitas de pelo de cola de unicornio.

13. MADERA: ABETO

Minerva McGonagall

La familia Ollivander creía que los abetos estaban entre los más tercos, ya que sus amos probablemente sobrevivirían a duelos extremos sin mucho daño. Esto se demuestra cuando la profesora McGonagall, que emplea una varita de abeto, tolera no menos de cuatro encantamientos aturdidores antes de quedar inconsciente.

12. NÚCLEO: PLUMA DE FÉNIX

Lord Voldemort

Aunque la historia pone un enfoque injustificado en las varitas de plumas de Phoenix (porque este núcleo une al protagonista y al antagonista), en realidad son increíblemente escasas. Desafortunadamente, su naturaleza dinámica los pone en conflicto con sus dueños, porque a veces tienden a actuar sin la intervención humana.

Las varitas que poseen un núcleo de plumas de Fénix no son fáciles de “domesticar”, y conseguir que una cambie de lealtad es casi imposible.

11. MADERA: OLMO

Lucius Malfoy utiliza una varita con madra de Olmo (Foto: Warner Bros)

El olmo proporciona la mejor precisión, evitando errores fácilmente evitables al corregir cualquier desequilibrio en su uso. Es sumamente refinado y permite la generación de hechizos complejos (suponiendo que la bruja sea lo suficientemente hábil).

Independientemente, debido a la inclinación de la madera por los maestros distinguidos, se ha ganado una reputación injusta de elitista. Lucius Malfoy utiliza uno; sin embargo, parece haber sido “heredado” de su padre, Abraxas, lo que refuerza aún más la noción de pura sangre.

10. NÚCLEO: CORAZÓN DE DRAGÓN

Bellatrix Lestrange

Estas varitas son fuertes y deslumbrantes, y generan algunos encantamientos y hechizos sorprendentemente grandilocuentes. Forman un vínculo sólido con sus maestros y pueden utilizarse para magia oscura sin esfuerzo.

Las brujas y magos con varitas de Dragon Heartstring incluyen a Hermione Granger, Dolores Umbridge, Minerva McGonagall, Lucius Malfoy, Peter Pettigrew, Bellatrix Lestrange y el propio Ollivander.

9. MADERA: VID

Hermione de Harry Potter

La vid es una madera de varita rara, una de las pocas derivadas de una fuente que no es un árbol. Se ha utilizado por sus propiedades mágicas desde la antigüedad, comenzando con la era de los druidas.

Las varitas hechas de vid confían con vehemencia de quién quieren ser propiedad, tanto que podrían activarse en presencia de un candidato ideal (sin siquiera ser tocadas). La varita de Hermione está hecha de vid , lo que supuestamente implica que ella es destinada a la grandeza, y se convierte en Ministra de Magia, por lo que no hay pocas dudas con respecto a esta declaración.

8. NÚCLEO: CUERNO DE BASILISCO

Salazar Slytherin es el único que tuvo una varita con cuerno de basilisco (Foto: Warner Bros)

La única persona capaz de usar una varita con un núcleo tan extraño es Salazar Slytherin, una pieza de madera de serpiente con incrustaciones de una pequeña astilla de cuerno de basilisco. Una de sus habilidades especiales era el poder de entrar en modo de sueño, por así decirlo, provocado por frases específicas en pársel ideadas por Slytherin.

7. MADERA: ACEBO

Las varitas de acebo no siempre son consistentes: su eficacia depende de la variedad de núcleo mágico incrustado en ellas. El ejemplo más conocido pertenece al propio Harry Potter; Sinceramente, es una gran elección en este caso porque esta madera es útil para los magos que son imprudentes la mayoría de las veces.

Por extraño que parezca, aparentemente es una tarea laboriosa mezclarlo con plumas de fénix, porque esta mezcla tiene una alta probabilidad de ser explosiva. No obstante, si existe un usuario digno de esta combinación, el cielo ayude a cualquiera que decida desafiarlo.

6. NÚCLEO: PELO ROUGAROU

La presidenta de MACUSA, Seraphina Picquery, posee una hecha de madera de mayhaw de pantano y pelo de Rougarou (Foto: Warner Bros)

Una criatura mágica específica de América del Norte, se dice que el Rougarou frecuenta los lugares pantanosos de Louisiana. Apareciendo en las leyendas de Cajun, se parece a un hombre lobo, excepto que tiene un cuerpo completamente humano (pero una cabeza canina).

Violetta Beauvais, una destacada productora de varitas, emplea el pelo de esta bestia como núcleo mágico; sin embargo, este hecho había sido desconocido durante un período de tiempo considerable debido a la naturaleza oscura del Rougarou, que pasó a destilarse en las varitas producidas. La presidenta de MACUSA, Seraphina Picquery, posee una hecha de madera de mayhaw de pantano y pelo de Rougarou.

5. MADERA: ESPINO

Tom Felton interpretó a Draco Malfoy en la saga de 'Harry Potter' (Foto: Warner Bros)

Las varitas de espino son difíciles de controlar y, naturalmente, se sienten atraídas por aquellos que son igualmente testarudos , como Draco Malfoy (y, más tarde, Harry Potter). Desafortunadamente, si uno no lo cuida adecuadamente, la magia emitida puede volverse contra el castor.

4. NÚCLEO: CABELLO VEELA

Fleur Delacour tiene una varita de cabello de Veela (Foto: Warner Bros)

Las Veela de Europa del Este se basan en las sirenas de la mitología griega, ya que ejercen un inmenso poder sobre los hombres. Se dice que su “danza” es increíblemente tentadora, lo que lleva a los hombres a situaciones bastante vergonzosas o incluso situaciones peligrosas.

Aunque Ollivander evita el cabello de Veela en su fabricación de varitas, llamándolo demasiado temperamental, la varita de Fleur Delacour está alimentada por un cabello procedente de su abuela materna. No se ha aclarado cómo se concibieron los esquemas para un instrumento mágico tan personalizado.

3. MADERA: CIPRÉS

Remus Lupin

El bosque de cipreses contiene una profunda generosidad de espíritu, y muchos de sus amos se han sacrificado por una causa heroica. A menudo se emparejan con magos valientes, pero solo si también son puros de corazón, por ejemplo, Remus Lupin.

De acuerdo con la teoría del martirio de Cypress Wood, Lupin muere durante la Batalla de Hogwarts a manos del Mortífago, Antonin Dolohov.

2. NÚCLEO: CABELLO THESTRAL

Gellert Grindelwald

Dado que la única varita que se sabe que contiene un cabello Thestral es la varita de saúco, no hay muchos detalles específicos disponibles sobre la sustancia o sus propiedades. Tiene sentido que la mitología lo describa como una invención de la Muerte, porque solo las personas que han experimentado el acto podrían visualizar un Thestral.

De hecho, no se puede confirmar cómo el cabello de este ser es responsable de la varita más poderosa que existe , porque las únicas personas que se muestra que la manipulan por completo son Dumbledore, Grindelwald y Voldemort, cada uno de los cuales ha sido capaz de realizar magias magias sin necesidad de Varita de Saúco.

1. MADERA: ANCIANO

Michael Gambon, como Albus Dumbledore. El actor apareció por primera vez en la tercera película de Harry Potter y el cambio no fue bien recibido por los fans de la saga.

El poder de esta madera es tal que la varita de saúco lleva literalmente su nombre . Solo los magos más grandes son capaces de blandir esta varita con toda su fuerza, e incluso entonces cambiaría inmediatamente su lealtad a cualquier oponente que muestre una mayor destreza mágica en comparación con su dueño.

