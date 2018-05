La película de ' Han Solo ', el contrabandista más famoso de la galaxia de Star Wars , se estrenó y nos reveló un dato que muchos se han preguntado durante las décadas que esta saga ha cautivado: la edad del querido ' Chewbacca '.

Desde que se estrenó la primera película de la exitosa saga, 'Star Wars: A New Hope', 'Chewbacca' siempre pareció ser mayor que sus compañeros 'Han', 'Luke' y 'Leia', pese a que nunca se menciona su edad exacta hasta ahora.

En uno de los avances de la recientemente estrenada película, 'Han' revela que su compañero de toda la vida tiene 190 años, que no los aparenta, ya que el mismo 'Han' le dice sorprendido: "¡Te ves bien!".

Esto ha llevado a que muchos se pregunten entonces, ¿qué edad tiene 'Chewie' cuando lo vimos por primera vez en 'A New Hope'? y empiecen a realizar sus cálculos.

HACIENDO CÁLCULOS



No queda claro en qué momento suceden los eventos de la película de 'Han Solo', pero lo que sí es seguro, es que estos suceden luego de las 'Guerras clónicas', ya que el Imperio ha tomado control de la galaxia.

A todo esto debemos sumar que entre el 'Episode III: Revenge of the Sith' y el 'Episode IV: A New Hope' hay un espacio de 19 años entre ambas películas.

Tomando en cuenta la línea temporal de los libros 'Del Rey' que pone los títulos de Star Wars en orden cronológico, se determina que 'Solo' se desarrolla entre los libros 'Tarkin' y 'A New Dawn', los cuales toman lugar, respectivamente, 14 y 11 años antes de 'A New Hope'. Esto significa que Chewbacca tiene entre 201 y 204 años en esa película.

Luego de la primera película de la exitosa saga, los tiempos se vuelven muy claros. Gracias a la confiable Wookieepedia, el 'Episode V: The Empire Strikes Back' sucede tres años después y el 'Episode VI: Return of the Jedi' un año después de esa.

La nueva trilogía salta más años hacia adelante. 'Episode VII: The Force Awakens' y 'Episode VIII: The Last Jedi' suceden cerca de 30 años después, para las que 'Chewie' debería de tener alrededor de 235-238 años. ¿Acaso una dieta basada en 'Porgs' serían la clave de su longevidad?