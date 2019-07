Halle Bailey y la respuesta a las críticas por su elección como “La Sirenita”

Desde que fue anunciada como la protagonista de la versión live-action de “La Sirenita” , Halle Bailey fue el blanco de críticas y reclamos dirigidos a Disney, aduciendo que no cumple con el perfil para dar vida a la recordada “Ariel”.

No obstante, Halle Bailey se mostró tranquila en sus redes sociales y agradeció el apoyo de otras figuras de Hollywood, así como el de miles de usuarios, ante la ola de comentarios negativos y que se mezclaban con insultos racistas.

“Demasiado bendecida para estar estresada”, fue uno de los mensajes que publicó la joven cantante en su Twitter junto a una foto, con lo que mostraba su gran momento en medio de esta especie de sabotaje virtual contra su elección como “La Sirenita”.

En medio de las críticas por el anuncio de Halle Bailey como “Ariel”, Disney emitió un comunicado a través de Freeform, su red de televisión antes conocida como ABC Family, en el que muestra su total apoyo a la elección de la protagonista de “La Sirenita” y responde al argumento sobre el origen de la obra adaptada al cine.

“Sí, el autor original de La Sirenita era danés (Hans Christian Andersen). Ariel es una sirena que vive en un reino submarino, en aguas internacionales, y que puede nadar, legítimamente, donde quiera, (aunque eso a menudo le moleste al Rey Tritón). Pero por el bien de la discusión, digamos que Ariel también es danesa. Las sirenas danesas pueden ser negras porque las personas danesas pueden ser negras y, genéticamente, también pueden tener el cabello rojo”, dice el mensaje titulado "Carta abierta a las pobres almas desafortunadas".

En la misiva también se refiere al cangrejo Sebastián, quien en la cinta animada aparece como jamaiquino y se reitera que el persona de Ariel es “ficción” y que si “después de todo esto, no puedes aceptar la idea de que la elección de la increíble, sensacional, talentosa y hermosa Halle Bailey no sea otra cosa que el casting inspirado porque ella ‘no parece la caricatura’, oh, tengo algunas noticias para tí… Eso es acerca de tí”.

Además de actriz, Halle Bailey forma parte de un dúo musical junto a su hermana Chloe. Ambas suelen abrir los conciertos de Beyoncé y lograron gran notoriedad tras vencer en el Next Big Thing de Radio Disney y compartir en YouTube covers de diversos temas populares.

También junto a su hermana, Halle Bailey protagonizó la serie Grown-ish, spin-off de Black-ish, transmitida por un canal de cable de Estados Unidos que forma parte de Disney. Sin embargo, su gran reto será dar vida a “Ariel” en lo que será la versión live-action de “La Sirenita”.