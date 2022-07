Varios distintos elementos inspiran a un artista. Desde arte hasta libros, cualquier obra que haya impactado a una persona envuelta en el mundo de las artes puede salir referenciada en sus obras. Con la franquicia de Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, es exactamente lo mismo.

Taika Waititi, el influente director que tomó las riendas de la franquicia de Thor tras Thor: Ragnarok, pensó añadir su “estilo” de dirigir películas para diferenciar las películas del dios del trueno del resto de Marvel. Tras haber añadido la canción “Immigrant Song” en Ragnarok, pensó si sería posible conseguir permiso para añadir más canciones de la banda de rock. Waititi dudaba que pudieran conseguir mayores permisos, ya que al provenir de una experiencia de filmar películas independientes, no recibirían mayor permiso para añadir toda la canción a la banda sonora.

Pero tras hablar con los ejecutivos, tuvieron permiso para añadir a Love and Thunder los clásicos Paradise City, Welcome to the Jungle, y Sweet Child O Mine.

Un fan acérrimo

¿Por qué razón hay tantas canciones de la icónica banda de rock? Simplemente, Waititi es fan. “A una edad temprana, me gustaba mucho AC/DC y, después, Guns N’ Roses”. Declara el director.

“Ya era un gran fanático de Public Enemy y Metallica... a principios de los noventa”, continua el director de Thor: Love and Thunder. “Cuando estaba en la escuela, básicamente, esos son los dos géneros musicales que escuchaba, solo metal y rap. Y así fue la banda sonora de mi infancia”.

Admite que hasta hoy en día sigue escuchando los hitos de la banda cuando vuelve del trabajo. Confiesa que añadir las canciones de su juventud da cierto carisma y personalidad aparte a la franquicia del dios nórdico.

Thor: Amor y Trueno ya salió en cines.