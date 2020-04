Conocida originalmente como “La Terre et le Sanges”, “Earth and Blood” en inglés y “Guerra en el aserradero” en español, este último thriller de crimen de Julien Leclerq se estrenó recientemente en Netflix. La cinta tuvo un bajo presupuesto por no pertenecer al mundo de Hollywood, sino mas bien tener un origen en Francia que la compañía adquirió para poder transmitirla en su plataforma de películas y series por Internet.

Sin embargo, esta producción no tuvo nada que enviar a sus competidores en Estados Unidos, recibiendo elogios en todos los festivales de cine en los que ha participado. La película es protagonizada por Sami Bouajila, siendo esta la tercera entrega en la que trabaja con Leclerq, y la historia que protagoniza puede resumirse en una versión francesa de “Heat” con la historia de De Niro principalmente y contada en solo ochenta minutos.

Esta historia comienza con un intenso robo en una estación de policía donde los ladrones quieren conseguir todas las drogas confiscadas. Esto sale mal, y la narración se centra en el hermano de uno de ellos llamado Yanis, quien esconde las drogas en su automóvil, se estaciona en un aserradero donde trabaja y allí comienza la sangrienta batalla entre las bandas que quieren hacerse con la droga.

Si bien la historia es simple y el curso de la acción también, a los espectadores les sorprendió que el final de la película por mostrar un giro que no se esperaban. ¿Qué significó esto para “Guerra en el aserradero”? En este artículo haremos un repaso de su final y lo que significó para su director pero cuidado, habrán spoilers más adelante de la película.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EARTH AND BLOOD” Y QUÉ SIGNIFICA?

Póster oficial de "Earth and Blood", película que se estrenó en Netflix (Foto: Netflix)

Al final de la película, Adama llega a la casa a la que Sarah logró escapar. La casa pertenece a otro empleado de Saïd que recibe un disparo de Adama. Sin embargo, Sarah salta desde una ventana en la primera planta de la casa en un intento de escapar. Adama logra alcanzarla, pero lejos de intentar dispararle a Sarah, hace algo inesperado.

Él deja caer su arma y avanza hacia ella, poniendo sus manos alrededor de su cabeza. Entonces, Saïd logra llegar allí y mata a Adama con un hacha. Sarah abraza a Saïd que está gravemente herido debido a la herida de bala cuando un helicóptero de la policía da vueltas sobre ellos.

Muchos espectadores se preguntaron entonces por qué Adama elige no dispararle a Sarah. Podría haberla matado fácilmente si lo hubiera hecho. ¿Por qué él pone sus manos alrededor de su cabeza? Bueno, la respuesta es bastante simple para TheCinemaholic. Todo lo que necesitas hacer es pensar en la forma en que Adama ha matado a otros a lo largo de la película.

Saïd es el protagonista de la película de Julien Leclercq (Foto: Netflix)

En la cinta se muestra a Adama rompiendo los cuellos de las personas que desea matar. Se le muestra haciendo esto en más de una ocasión. Parece que romper el cuello es el método de matar favorito de Adama. Entonces, al final también planea romper el cuello de Sarah, colocando sus manos alrededor de su cabeza. Afortunadamente, Saïd viene al rescate de Sarah y salva el día asesinándolo con el hacha.

Otra pregunta que los espectadores se hacen es si Saïd logra sobrevivir al final de la herida de bala. Todo parece indicar que su herida es fatal, pero no se muestra muerto. Uno no puede decir con certeza si muere o no, ya que no está confirmado en la película, pero sería razonable suponer que lo hace porque en realidad no importa si vive.

Los fans deben recordar que Saïd tiene carcinoma broncogénico, una enfermedad que eventualmente lo mataría. Sus días están contados de todos modos, así que el final de la película podría significar cómo salvar a Sarah fue su último acto de paternidad y fallecer luchando antes que agonizar en una cama del hospital.

PERSONAJES “EARTH AND BLOOD”

Sami Bouajila - Saïd

Eriq Ebouaney - Adama

Samy Seghir - Yanis

Sofia Lesaffre - Sarah

Redouanne Harjane - Mehdi

Oumar Diolo - Alassane

Eric Kabongo - Yao

Anis Benbatoul - Kouame

Blaise Afonso - Koffi

Mario Stasseyns - Drissa

Gaëtan Lejeune - Eric

Lionël Ruzindana - Süleyman

Eric De Staercke - Lefèvre

Edson Anibal - Moussa

Luc Van Grunderbeeck - Moriott

