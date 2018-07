'Guardianes de la Galaxia': Elenco completo emite una carta abierta en apoyo a James Gunn

El intempestivo despido del cineasta James Gunn de la dirección de ' Guardianes de la Galaxia ' a manos de Disney, debido a la publicación de antiguos tuits ofensivos en los que el director hace 'bromas' consideradas pedófilas, ha motivado que las estrellas de la franquicia de Marvel emitan una carta abierta de apoyo.

Una imagen publicada en la cuenta de Instagram del actor Chris Pratt, muestra una carta abierta de apoyo que es firmada por todo el elenco de la franquicia de superhéroes.

"Apoyamos totalmente a James Gunn. Todos fuimos sorprendidos por su abrupto despido la semana pasada y hemos esperado, de forma intencionada, estos días para pensar, rogar, escuchar y debatir", inicia el texto de la carta.

Carta abierta de apoyo al director James Gunn. (Instagram/Chris Pratt) Carta abierta de apoyo al director James Gunn. (Instagram/Chris Pratt)

Esta es finalmente firmada por el propio Chris Pratt, además de Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn, Michael Rooker y pom klementieff.

En el texto los actores no solo esperan que la situación del director se revierta, sino que hacen referencia a otros casos, en los que personajes del cine son "asesinados" debido a la "creciente división política" en Estados Unidos.

A continuación el texto completo traducido:

Carta abierta del reparto de Guardianes de la Galaxia



A nuestros fans y amigos:



Apoyamos totalmente a James Gunn. Todos fuimos sorprendidos por su abrupto despido la semana pasada y hemos esperado, de forma intencionada, estos días para pensar, rogar, escuchar y debatir. En este tiempo hemos sido animados por el apoyo incesante de aficionados y miembros de los medios que desean que James sea restituido como director de la tercera entrega pero también nos han desanimado aquellos que tan fácil creen las muchas y extrañas teorías de la conspiración que han rodeado este hecho.



Estar en las películas de Guardianes de la Galaxia ha sido un gran honor en cada una de nuestras vidas. No podemos dejar pasar este momento sin expresar nuestro amor, apoyo y gratitud a James. No estamos aquí para defender sus bromas de hace muchos años, sino para compartir nuestra experiencia después de haber pasado muchos años juntos en el set de Guardianes de la Galaxia 1 y 2. El personaje que ha mostrado tras su despido es consecuente con el hombre que estaba todos los días en el set, y sus disculpas, ahora y hace años, cuando se destacaron por primera vez estos comentarios, creemos que son desde el corazón, un corazón que todos conocemos y amamos. Al seleccionar a cada uno de nosotros para ayudarlo a contar la historia de inadaptados que encuentran la redención, cambió nuestras vidas para siempre. Creemos que el tema de la redención nunca ha sido más relevante que ahora.



Cada uno de nosotros espera trabajar de nuevo con nuestro amigo James en el futuro. Su historia no ha terminado, no por mucho.



James probablemente no será la última persona buena en ser enjuiciada. Dada la creciente división política en este país, es seguro decir que casos como este continuarán, aunque esperamos que los estadounidenses de todo espectro político puedan calmar los asesinatos de personajes y dejar de armar la mentalidad de la multitud.



Es nuestra esperanza que lo que ha sucedido pueda servir como un ejemplo para todos nosotros para darnos cuenta de la enorme responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos y entre nosotros con respecto al uso de nuestras palabras escritas cuando las grabamos en piedra digital; que nosotros, como sociedad, podemos aprender de esta experiencia y en el futuro lo pensaremos dos veces antes de decidir lo que queremos expresar; y de esa forma el aprendizaje tal vez pueda aprovechar esta capacidad para ayudar y sanar en lugar de lastimarnos unos a otros. Gracias por tomaros el tiempo para leer nuestras palabras.



Los guardianes de la galaxia.



Hasta el momento Marvel Studios y Disney no se han pronunciado al respecto.