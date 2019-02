"La gran aventura Lego 2": Película lidera taquilla norteamericana

La nueva película de Lego se ha convertido en el líder de la taquilla norteamericana este último fin de semana. La cinta acaba de recaudar 34,7 millones de dólares entre el viernes y el domingo en Estados Unidos y Canadá.

Los actores Chris Pratt, Elizabeth Banks y Will Arnett, Tiffany Haddish y Maya Rudolph son los que prestan sus voces para la cinta "La gran aventura Lego 2".

La original, "The Lego Movie", ganó 69 millones de dólares en 2014 en su fin de semana de estreno, pero, según Hollywood Reporter, la última entrega "ha perdido mucho de su irresistible sello original".

De todas formas la segunda entrega está claramente por delante de otras dos novedades: "What Men Want" y "Cold Blood".

En segundo lugar está la comedia de Paramount "What Men Want", un remake de la película del "What Women Want" del año 2000, protagonizada por Taraji P. Henson. Esta vez una agente deportiva es la que penetra en la mente de los hombres. Su resultado fue de una recaudación de 18,2 millones de dólares en tres días.

El tercer lugar fue para el thriller "Cold Pursuit" ("Venganza bajo cero") con 11 millones de dólares. El estreno estuvo ensombrecido por la controversia provocada por unos comentarios de Liam Neeson. "Amigos por siempre", de STX Films, remake de una cinta francesa, ganó 7,1 en su quinta semana; y en el quinto puesto figura "Glass", la última parte de la trilogía de súper héroes realizada por Night Shyamalan recaudó 6,3 millones de dólares el último fin de semana.

El resto de la lista de las 10 películas más taquilleras son las siguientes:



"The Prodigy" (5,6 millones de dólares)

"Green Book" (3,4 millones de dólares)

"Aquaman" (3,2 millones de dólares)

"Spider-Man: un nuevo universo" (3 millones de dólares)

"Miss Bala" (2,7 millones de dólares)



