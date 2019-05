Cinco años después del reinicio de la historia de Godzilla en Hollywood, Legendary Pictures y Warner Bros. estrenan Godzilla: King of the Monsters (Godzilla II: El rey de los monstruos), secuela de Godzilla y tercera película del llamado MonsterVerse del que también forma parte King Kong.

Dirigida por Michael Dougherty, Godzilla: King of the Monsters enfrenta a Godzilla con otros titanes que permanecían dormidos bajo tierra, y los eventos de la película conducen al anunciado crossover que reunirá a Godzilla y Kong en un mismo metraje: Godzilla vs. Kong.

En ese sentido, el final de Godzilla ofrece algunas pistas sobre lo que podría ocurrir próximamente en este universo de criaturas aterradoras que pueden reducir sin ningún problema a los seres humanos.

¿CUÁNTAS ESCENAS POST-CRÉDITOS TIENE GODZILLA: KING OF THE MONSTERS?

Al igual que Kong: Skull Island (Kong: La Isla Calavera, 2017), la anterior película de la franquicia, Godzilla: King of the Monsters tiene una escena post-créditos que configuraría los siguientes movimientos del MonsterVerse, aunque por el momento no vamos a extendernos en torno a esta escena.

La escena post-créditos de Kong: Skull Island confirmó que Godzilla y Kong forman parte del mismo universo y anunció la introducción de Ghidorah, el monstruo del espacio de tres cabezas que se convierte en el principal antagonista del nuevo filme, mientras que la de King of the Monsters sigue una línea similar. Las revelaciones nunca sobran en este universo.

Ahora, además de la escena post-créditos, tienes que prestar mucha atención a la secuencia de créditos inicial, debido a que contempla varios detalles igual de importantes para Godzilla vs. Kong. Eso sí, tendrás que ser muy observador para que no se te escape ningún detalle.

De acuerdo a su sinopsis oficial, “la nueva historia sigue los esfuerzos heroicos de la agencia criptozoológica Monarch mientras sus miembros se enfrentan a monstruos titánicos, incluyendo al imponente Godzilla, quien colisiona con Mothra, Rodan y su némesis, el dragón de tres cabezas Ghidorah. Cuando estas antiguas súper especies ancestrales —pensadas como mitos— aparezcan de nuevo, competirán por la supremacía, dejando la propia existencia de la humanidad pendiente de un hilo”.

Deadline reportó que Godzilla: King of the Monsters haría entre US$ 230 millones y US$ 235 en su primer fin de semana en Estados Unidos.

La película es protagonizada por Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Ken Watanabe, Sally Hawkins y Charles Dance.