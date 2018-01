¡Otro latino conquista Hollywood! El mexicano Guillermo del Toro ganó su primer Globo de Oro en la reciente edición de los premios que reconocen a lo mejor de la pantalla grande y chica.

Del Toro se une a sus compatriotas Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, quienes ya se consagraron en los Globos de Oro por 'Gravity' y 'The Revenant' respectivamente.

El director de 'El Laberinto del Fauno' consiguió alzarse en la categoría de Mejor Director por la película 'The Shape of Water'. Competía con pesos pesados como Steven Spielberg ('The Post'), Ridley Scott ('All the Money in the World'), Christopher Nolan ('Dunkirk') y Martin McDonagh ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri').

'The Shape of Water' es otra cinta del cineasta en donde combina fantasía con realidad: presenta criaturas que no son de este mundo y explora los sentimientos y padecimientos humanos con muchas metáforas y simbolismos.