Gracias a plataformas como Netflix, el cine internacional es más accesible que nunca. Como espectadores, hemos podido disfrutar de historias que antes habría sido mucho más complicado el encontrar. En estos ejemplos, Bollywood siempre se ha señalado como una rica fuente de cine alternativo, invirtiendo en musicalización y vestuarios para avivar sus películas. En esta última cinta, Gangubai Kathiawadi siguen sus principios de espectáculo, pero también de respeto pues adapta la vida de una figura histórica.

Inspirado en una historia real, Gangubai narra la vida de Ganga, una joven muchacha india que es vendida a un burdel por su novio; que la engañó prometiéndole una carrera fílmica en Bombay. Su vida destrozada, sin manera de regresar a su casa (ya que su familia vería su entrada en la prostitución como una gran deshonra); decide readaptarse y forma una nueva identidad a partir de ahí: ya no es Ganga, niña inocente y confiada, sino Gangu; decidida líder del prostíbulo y protectora de mujeres vulnerables. A lo largo de la cinta, vemos como esta nueva figura (decidida, compasiva y fuerte) llega a subir de rango con sutiles manipulaciones a las personas indicadas. Desde su propia madam hasta enemigos políticos, Gangu, armada con solo su astucia; llega a salir del burdel y entrar en el mundo de la política (de ahí siendo denominada Gangubai, el sufijo -bai referenciando a una figura de gran reverencia). Por el camino encontrará seguidores fieles, amores, y enemigos; llevándola incluso a declarar contra el poderoso Jawaharlal Nehru (líder durante la independencia de la India contra el Imperio Británico) a favor de proteger a las trabajadoras sexuales del maltrato y negligencia que sufrían por parte de la sociedad.

Lo destacable de la película es Gangubai misma; su historia nos asombre desde la primera toma y estamos siempre a su lado frente a todo lo que le transcurre en la historia; desde amores a conflictos, siempre la estamos animando, esperando que nos sorprenda y salga adelante. Alia Bhatt pone todo su empeño en este papel, mostrando una mujer que no paró de luchar toda su vida; con ideales altruistas pero también siempre manteniendo en mente ideales prácticos. No es una niña inocente ni una todapoderosa; es una mujer con defectos, que a veces no tomará la mejor opción, pero siempre está decidida a actuar por el bien de ella y de sus “hermanas”.

Alia Bhatt como Gangubai Kathiawadi (Foto:Pen Marudhar Entertainment)

También es necesario destacar al resto de personajes. Aunque no todos apoyan a Gangubai, llegan a marcar diferentes etapas en su historia y cada personaje demuestra las diferentes facetas de su vida. Shantanu Maheshwari aporta cierta dulzura y tragedia al rol de Afsaan, el sastre que se enamora perdidamente de Gangubai (un amor que, por su diferencia de clases, no se puede llegar a consumar). Seema Pahwa solo aparece en la primera parte de la película, pero llega a ser toda una presencia en la forma de la cínica y materialista Tia Sheela, la madam del burdel. Ajay Devgn surge en la trama en pequeñas visitas, pero su personaje llega a captar nuestra atención en cada escena que sale; interpretando a Rahim Lala, el jefe de la mafia local que llega a ser el aliado más peligroso de Gangubai en su trayecto.

Es una película con un personaje principal inspirador y una interesante trama que conlleva corrupción, política, y la deshumanización de la mujer en el mundo de la prostitución.

Es la película en India con mayor ingreso de taquilla a lo largo del 2022.

FICHA

Título Original: Gangubai Kathiawadi

Duración: 154 minutos

País: India

Año: 2022

Elenco: Alia Bhatt, Shantanu Maheshwari, Ajay Devgn, Vijay Raaz

Dirección: Sanjay Leela Bhansali

Disponible en: Netflix





