Gal Gadot prestará su voz para Woder Woman en 'The LEGO Movie 2'

Miles de fanáticos pedían en las redes que Gal Gadot estuviera presente en la película animada de Lego. El portal Flickering Myth acaba de indicar que la actriz de 33 años prestaría su voz para la versión de Wonder Woman en "The LEGO Movie 2: The Second Part".

El porta también indica que Jason Momoa estaría en la cinta prestando su voz para la versión de Lego de Aquaman al igual que Margot Robbie para Harley Quinn.

Por otra parte, Channing Tatum prestará su voz para las parodias de Batman y Superman. Esta información confirmaría que todo la Liga de la Justicia estaría incluida en la película "The LEGO Movie 2: The Second Part".

Como se recuerda, Gal Gadot ya había tenido experiencia en el mundo de la animación en "WiFi Ralph". Esta noticia alegra a todos los fanáticos de DC, que esperan por el estreno de "Wonder Woman 1984".

"The LEGO Movie 2: The Second Par" se estrenará el 8 de febrero para el deleite de todos los fanáticos de los superhéroes en todo el mundo.



