Las especulaciones sobre la participación o no de más de un Spider-Man en la nueva cinta de Marvel, Spider-Man: No Way Home, no se va a detener hasta estrenada la película, eso es evidente. Y es que cada vez aparecen más filtraciones y rumores sobre esta película.

El canal de YouTube, RPK News, que ya ha ofrecido información valiosa sobre este esperado film, reveló cuánto tiempo aparecerán los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield en esta cinta.

Es evidente que esta información la debemos tomar con mucho cuidado, pues no es una fuente oficial la que la revela, pues Marvel y Disney mantienen su hermetismo respecto a esto.

Sin embargo, el medio se encuentra muy confiado de su información, pues la fuente es Daniel Richman, un reconocido leaker del mundo de Marvel, quien tiene cierta credibilidad por sus pasados ‘aciertos’.

RPK News asegura que, sumando las escenas, Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán durante 30 minutos en Spider-Man: No Way Home. Esto, tomando en cuenta que la película tendrá una duración de alrededor de dos horas y media.

Sin duda, varios fans de las sagas de Spider-Man anteriores a la de Tom Holland estarán encantados con este hecho, en caso sea real evidentemente, y es que no nos queda más que esperar hasta el estreno de la cinta para corroborar la información.

Otro superhéroe en ‘Spider-Man: No Way Home’

La locura que ha desatado el multiverso de nuestro arácnido héroe ha despertado el ingenio de los fans y sus esperanzas se han depositado en ello, sino que se ha extendido a otros superhéroes de Marvel también.

Así es que se tiene pensado, y hay algunas ‘pruebas’ para demostrarlo, la aparición de Daredevil, de Charlie Cox, quien lo interpretó en una de la mejores series del género en la plataforma Netflix.

