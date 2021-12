Las producciones de Marvel vienen siendo muy esperadas por el fnadom del Universo Cinematográfico de Marvel, y luego del revuelo que cause Spider-Man: No Way Home, los fans se centrarán mucho en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, dirigida por el gran James Gunn.

Se sabe que existe un gran secretismo entorno a las nuevas producciones de Marvel, sin embargo, un reciente informe a revelado al presunto villano a quien tendrán que hacer frente nuestros héroes espaciales.

Según el portal The Direct, el villano de loss Guardianes de la Galaxia será el ‘Alto Evolucionador’, conocido también como Herbert Wyndham, un personaje que hizo su debut en los cómics en The Mighty Thor #134 en el año 1966.

Este fue creación de los legendarios Stan Lee y Jack Kirby, y se trata de un científico con interés en la manipulación genética, que logra grandes hazañas evolutivas creando sueros para ello.

A este personaje se le atribuye la creación de la heroína Spider-Woman, así como utilizar sus conocimientos en sí mismo para convertirse en un villano muy poderoso.

En base a algunas pistas sobre la exploración del pasado de Rocket Raccoon, uno de los miembros del grupo de superhéroes, en esta película, es probable que esté relacionado con su origen. Esto tiene sentido, pues el Alto Evolucionador ha experimentado con animales.

Por otro lado, se sasbe que Adam Warlock aparecerá en esta cinta, pues ya se confirmó la presencia de Will Poulter para interpretarlo. Curiosamente, Warlock fue uno de los personajes que hizo frente a Alto Evolucionador en los cómics.

Esta cinta se estrenará el 5 de mayo de 2023, y seguro que será otro largometraje muy esperado por los fans de Marvel.

VIDEO RECOMENDADO:

Declaraciones de Fiscal Bonnie Bautista