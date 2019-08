Actriz denuncia agresión física durante proyección de Festival de Cine de Lima PUCP

A través de su cuenta de Facebook, la actriz Pamela Mendoza Arpi denunció haber presenciado la agresión física de su amigo dentro de la sala del Centro Cultural de la Católica, durante la proyección de la cinta “Camarista”, que forma parte del Festival de Cine de Lima PUCP.

Mendoza Arpi narra que mientras esperaba el inicio de la cinta, un hombre golpeó a su amigo, que lleva como nombre en Facebook Anto García, con el pretexto de que “no tenía educación” por tener su celular prendido.

“En los primeros minutos, aproximadamente dos de la película, mientras él a mi costado tenía los dedos entrelazados pegados hacia su abdomen, escucho un golpe fuerte cerca, detrás. Anto se paraliza, yo volteo y el tipo acababa de propinarle un golpe entre su hombro y cuello, le gritó ‘apaga tu celular’, no me había percatado de su equipo pues lo tenía contraído hacia su abdomen y francamente no tenía brillo, su pantalla estaba en negro”, narra la joven, quien incluyó la foto del agresor y su pareja.

Posteriormente, la actriz cuenta que el agresor pidió que los sacaran de la sala, lo cual hicieron por su propia cuenta, en medio de lágrimas, al notar la indiferencia de los demás espectadores y del personal del festival, quienes solo le devolvieron el dinero.

“Esperamos mi amigo Anto y yo unas disculpas públicas por parte de la organización del Festival y la identificación pública de estas dos personas, esperamos que nadie tenga que experimentar odio y agresiones así, esperamos un trato digno, esperamos que más allá de las sanciones administrativas, nadie tolere, presencie acciones homofóbicas y racistas como esta, como si nada pasara”, indica la denunciante.

Pamela Mendoza Arpi es una actriz peruana que ha ganado notoriedad tras participar en “Canción sin nombre”, una película de sobrevivencia femenina que fue proyectada el Festival de Cannes.

LO QUE DICEN LOS ORGANIZADORES

El Centro Cultural y el Festival de Cine de Lima PUCP señaló que tras el incidente activó los protocolos establecidos para estos casos: "Se brindó el apoyo necesario a las personas que se sintieron afectadas, se tomaron los testimonio de los implicados y se ofreció el respaldo para generar las denuncias respectivas ante las autoridades".



El comunicado indica: "A partir de este suceso, y como medida preventiva adicional, hemos reforzado el protocolo para actuar ante situaciones de esta naturaleza. Reafirmamos nuestro compromiso por ofrecer a nuestros espectadores un festival seguro para todos".