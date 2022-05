El XIII Festival Al Este, en esta nueva edición, retoma la presencialidad y ofrece un nutrido programa de películas online que se realizará del 1 al 11 de junio en doble formato: presencial, en diversas salas de Lima; y virtual, con alcance a todo el Perú, a través de la plataforma elekran.com.

La edición número XIII contará con 63 películas representativas de lo último del cine independiente. Entre ellas, destacan las premiadas Drive my car (Japón, 2021), ganadora del Óscar a mejor película extranjera; Mutzenbacher (Austria, 2022), ganadora de un Oso de Oro en Berlín; Magnetic beats (Francia, 2021), ganadora en Cannes; Il buco (Italia, 2021), ganadora del Festival de Venecia; The island (Rumanía, Bélgica, Francia, 2021), de la reconocida directora Anca Damian; The worst person in the world (Noruega, Francia, Suecia, Dinamarca, 2021), considerada una de las mejores películas del año que pasó y Bergman Island (Francia, Bélgica, Suecia, Alemania, México, Brasil, 2021), película aclamada por la crítica. También se proyectarán la película peruana De todas las cosas que se han de saber (Perú, 2021); y la aclamada Titane (Francia, Bélgica, 2021).

Para acceder a estas y otras películas de forma virtual, se podrán adquirir las entradas en la plataforma elekran.com. La preventa temprana de entradas, que va hasta el 26 de mayo, asegura el acceso a esta plataforma y a más de 50 películas por solo 39 soles, pero las entradas continuarán a un costo de 49 soles hasta el fin del festival. Con este acceso, el público peruano de todas las regiones podrá acceder a más de 50 películas participantes de la Competencia Oficial Al Este, Competencia Itinerante, Competencia de Cortometrajes Perú Emergente y Competencia de Cortometrajes ExperimentAlEste.

Las funciones presenciales serán en las salas de Cineplanet, la Alianza Francesa de Miraflores, la sala Robles Godoy del Ministerio de Cultura, el Teatro Julieta, el Museo de Arte Contemporáneo y el CCPUCP. El programa completo estará disponible a través de la siguiente web: https://www.peru.alestfestival.com/

Cabe destacar que el festival cuenta con la cooperación del Ministerio de Cultura (Perú), UPC Cultural, Region Normandie (Francia), las embajadas de Austria, Canadá, Eslovenia, Francia, Hungría, Polonia, Rumania, Suiza, centros cinematográficos nacionales, empresas privadas, voluntarios y profesionales de la industria del cine.

MASTERCLASS

El Festival de cine AL ESTE, trae tres Clases Maestras con tres directores de cine de talla mundial como los cineastas Anca Damian (Rumanía), Michelangelo Frammartino (Italia) y Ruth Beckermann (Austria), quienes ofrecerán tres masterclass vía Zoom. Las entradas están a la venta en joinnus.com.

Las clases se darán en vivo a través de la plataforma y contarán con traducción simultánea. Se puede acceder desde cualquier parte del mundo.

Clase 1: Masterclass con Anca Damian (Cristal de Annecy)

Sábado 4 de junio, 11:30 a.m.

La cineasta rumana Anca Damian es directora, guionista y productora. Su segundo largometraje, el documental de animación, Crulic: The Path to Beyond (2011, Premio Cristal en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy (Francia)) fue seleccionado en más de 150 festivales internacionales, como Locarno IFF, Telluride, New Director New Films, y ha recibido más de 35 premios internacionales. Sus películas se distribuyeron en todo el mundo y han sido galardonadas con numerosos premios internacionales, incluido el Premio al Mejor Director en Varsovia, el Premio Internacional Mirada en Madrid y el Premio Audentia de Eurimages. The Island es su séptimo y más reciente largometraje.

Clase 2: Masterclass con Michelangelo Frammartino (Premio especial, Venecia 2021)

Lunes 6 de junio, 10 a.m.

Michelangelo Frammartino realizó su primera película, Il dono (2003), sin presupuesto y la estrenó en el Festival de Cine de Locarno. Ganó el Gran Premio en el Festival de Cine Italiano de Annecy (Francia) y el Premio del Jurado tanto en Tesalónica como en Varsovia. El tercer largometraje de Frammartino, Il buco (2021), se rodó en el sur de Italia, en las regiones vecinas de Calabria y Basilicata, donde se rodaron todos sus trabajos anteriores. Con el enfoque de un antropólogo, Frammartino capta lo tradicional y lo trascendente con una sencillez y espiritualidad propias de su filmografía.

Clase 3: Masterclass con Ruth Beckermann (Oso de Oro, Berlín)

Sábado 11 de junio, 9 a.m.

Ruth Beckermann es cineasta y autora residente en Viena. Sus películas incluyen The Paper Bridge, East of War y American Passages. En el 2014, su película Los que se van, los que se quedan recibió el gran premio de cine en la Diagonale de Graz. Dos años después, The Dreamed Ones también fue premiado allí como Mejor Largometraje. Waldheim Waltz recibió varios premios, incluido el Glashütte Original – Documentary Award a la Mejor Película Documental en la Berlinale 2018, así como una nominación al Oscar. En el 2022, obtuvo el Oso de Oro a Mejor Película de la sección Encounters por su obra Mutzenbacher.

Más información en www.peru.alestfestival.com. Consultas al correo info@sf-peru.com o en las redes sociales del festival.

