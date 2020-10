No hay duda alguna que uno de los elementos más sorprendente se “Furious 9”, la novena película de la saga de “The Fast and Furious”, es que regresará Han a la pantalla grande. Sin embargo, existen algunas teorías que lo catalogan más como un enemigo que un aliado de Toretto y sus amigos.

“The Fast Saga” sigue la promesa que alguna vez Vin Diesel y Paul Walker se hicieron con la primera película, llegar a tener 10 películas antes de terminar la franquicia. Ahora, con su novena entrega, están más cerca que nunca, y todo indicaría que llevarían las apuestas al siguiente nivel al ir al espacio.

Michelle Rodriguez confesó esto último en una de las más recientes entrevistas sobre la película, pero los fans aún creen que uno de los hechos más arriesgados que presentará la cinta es la supervivencia de Han de un accidente imposible de escapar. Otros dicen que habría sido resucitado, lo cual genera nuevas preguntas a la franquicia.

Pero la resurrección ya había pasado anteriormente en “Hobbs & Shaw”, por lo que hacer esto no parece tan descabellado. Considerando que pasó en uno de los antagonistas de la película, muchos fans han teorizado que Han sería revivido para enfrentar a Toretto y sus amigos en lugar de ayudarlos.

¿HAN PODRÍA HABER SIDO REVIVIDO POR ETEON?

Han podría haber sido revivido por Eteon en la novena película de "The Fast Saga" para luchar contra Toretto (Foto: Universal Pictures)

Tal como menciona Screenrant, el spin-off de la película “Fast & Furious” liderada por Dwayne Johnson y Jason Statham introdujo el concepto de resurrección de la muerte con Brixton. Inicialmente presentado como un agente del MI6 con Deckard Shaw, se desilusionó con lo que está sucediendo en el mundo, lo que hizo que a Eteon le fuera mucho más fácil reclutarlo.

Tenía la tarea de traer a Deckard con él, sin embargo, Shaw recibió órdenes de la agencia de inteligencia británica para acabar con su colega. Deckard lo hizo, metiéndole una bala en la cabeza, creyendo que lo había matado, razón por la cual se quedó perplejo cuando un Brixton más fuerte apareció en “Hobbs & Shaw”.

Han podría haber sido revivido por Eteon en la novena película de "The Fast Saga" para luchar contra Toretto (Foto: Universal Pictures)

Resulta que Eteon recuperó el cuerpo de Brixton y lo trajo de entre los muertos utilizando su tecnología. Le pusieron implantes cibernéticos y mecánicos para mejorar sus capacidades físicas, de ahí el apodo de Black Superman. Si Eteon puede hacer esto, entonces no está fuera de la posibilidad de que también hayan usado el mismo proceso con Han después de su accidente automovilístico en “Tokyo Drift”.

Suponiendo que Han fue realmente salvado y resucitado por Eteon, es posible que la misteriosa organización también sea capaz de manipularlo para que se convierta en uno de sus agentes leales. Vale la pena señalar que la identidad real de Eteon sigue siendo desconocida en este momento, y poco se sabe de la compañía.

Han podría haber sido revivido por Eteon en la novena película de "The Fast Saga" para luchar contra Toretto (Foto: Universal Pictures)

Lo que está claro es que aún no han terminado de causar estragos y, sin duda, regresarán en la futura secuela de “Hobbs & Shaw” además de revelar su presencia en la serie principal de películas “Fast & Furious”. Por otro lado, muchos creen que también se conectaría con Cipher, quien protagonizará un arco antagónico en la futura “Furious 9” del 2019.

Aparte de la posibilidad de que Eteon resucitara y luego le lavara el cerebro a Han para que fuera uno de sus agentes leales como lo hicieron con Brixton, Han también tiene una motivación personal para ir tras Dom y su antiguo equipo, un hecho innegable que hasta los fans se dieron cuenta en las anteriores entregas.

Han podría haber sido revivido por Eteon en la novena película de "The Fast Saga" para luchar contra Toretto (Foto: Universal Pictures)

Para un grupo que se enorgullece de tratarse unos a otros como familia, seguro que superaron rápidamente el hecho de que Deckard mató a Han en “Tokyo Drift”. Al final de “Fate of the Furious”, Dom decidió perdonar a Deckard sin siquiera una disculpa por lo que pasó con su amigo y le ofrecieron un asiento en la mesa.

Este no sería un problema persistente en “The Fast Saga” si “F9” no traería de vuelta a Han, lo que permitiría a todos seguir adelante con su extraña historia de redención. Sin embargo, con el personaje involucrado, la franquicia tendrá que revisar los eventos de su accidente y la participación de Deckard en él, así como los sentimientos de Han sobre él al enterarse que su asesino ahora es parte de su familia.

Han podría haber sido revivido por Eteon en la novena película de "The Fast Saga" para luchar contra Toretto (Foto: Universal Pictures)

VIDEO RECOMENDADO

“The Fast And The Furious: Tokyo Drift”, tráiler oficial distribuido por Universal Pictures

"The Fast And The Furious: Tokyo Drift", tráiler oficial distribuido por Universal Pictures