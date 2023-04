Evil Dead se considera un icono del cine de terror, con secuelas exitosas como Evil Dead II y Army of Darkness, y con saltos a otras plataformas como la serie Ash vs. Evil Dead o los numerosos videojuegos inspirados en toda la saga.

La primera pelicula, dirigida y escrita por Sam Raimi, fue protagonizada por Bruce Campbell y Ellen Sandweiss, y contaba la historia de un grupo de jóvenes que decide pasar unos días en una cabaña abandonada en el bosque, siendo su estancia interrumpida por el ataque de un espíritu que fue despertado por los personajes.

En 1984 se lanzó el videojuego homónimo por la compañía Palace Software para Commodore 64. El protagonista de la historia era Ash, quien controlado por el jugador debe evitar que un espíritu posea a sus amigos. Toda la acción ocurre dentro de la cabaña de la película. Posteriormente se lanzaron otros videojuegos como Evil Dead: Hail to the King (2000), Evil Dead: A Fistful of Boomstick (2003), Evil Dead: Regeneration (2005), Army of Darkness Defense (2011) y Evil Dead: The Game (2011), que no estuvieron basados exclusivamente en la primera película, sino que en toda la franquicia.

Evil Dead: El Despertar.

De vuelta al cine

Este 20 de abril llega a la cartelera nacional “Evil Dead: El Despertar”, una de las cintas más esperadas de este género de terror este 2023. Esta vez, bajo la dirección de Lee Cronin (Bosque maldito) y producida por Sam Raimi y Bruce Campbell, la cinta apunta a contar una nueva historia que utiliza como base las películas precursoras; se abandona el clásico escenario del bosque para trasladar toda la acción a la ciudad de Los Ángeles.

Con las actuaciones de Lily Sullivan (I Met a Girl, Barkskins), Alyssa Sutherland (The Mist, Vikings), Morgan Davies (Storm Boy, The End) y Gabrielle Echols (Reminiscence), la película nos mostrará a dos hermanas que acaban de reencontrarse y su lucha contra los demonios sedientos de sangre que han salido de un libro antiguo, toda una batalla por la supervivencia.