Estrenos21:'Ant-Man and The Wasp'y lo mejor de la cartelera esta semana [VIDEO]

ANT-MAN AND THE WASP



Desde el Universo Cinematográfico de Marvel llega la película 'Ant-Man and The Wasp'. En esta nueva entrega, presentan héroes con la asombrosa capacidad de contraerse. Después de 'Capitán América: Civil War', Scott Lang tendrá que lidiar con las consecuencias de sus elecciones como superhéroe y como padre, mientras lucha por equilibrar su vida con sus responsabilidades como Ant-Man. Además, se enfrentará a Hope van Dyne y al Dr. Hank Pym en una nueva misión. Scott debe volver a enfundarse el traje y aprender a luchar junto con Avispa, al tiempo que trabajan en equipo para descubrir secretos del pasado.



TE ATRAPÉ



Cada año, durante un mes, cinco amigos muy competitivos se juntan para un juego de ¡Te Atrapé! Arriesgan sus vidas, sus trabajos y sus relaciones, para derrotarse uno al otro con el grito de guerra: “¡Te atrapé!”. Este año, el juego coincide con la boda del único jugador invicto, lo que finalmente promete convertirlo en objeto fácil de atrapar. Pero, él sabe que ellos vienen por él y está preparado. La película se basa en una historia real y muestra hasta dónde algunas personas están dispuestas a ir para ganar.

HISTORIAS DE ULTRATUMBA



Un profesor que no cree en los fenómenos paranormales investiga tres casos inexplicables que de alguna forma le atañen. Uno sobre un psiquiátrico abandonado, otro relacionado con un accidente de tráfico y un último acerca del espíritu de un nonato.