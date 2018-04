Estrenos.21: 'Un lugar en silencio' y otras novedades de la cartelera [VIDEO]

HARE KRISHNA



Biopic de Srila Prabhupada , un indio Swami que, a sus 70 años, decidió emprender un viaje con el objetivo de elevar el nivel de conciencia espiritual de las personas en el mundo.

Sin contar con apoyo económico, viajó a Nueva York para compartir su conocimiento e iniciar un movimiento que el director John Griesser plasmó en el documental 'Hare Krishna'.

Este es un viaje en el tiempo a la década de los sesenta, fecha en la que inició la historia de un hombre que con convicción, amor, paz y compasión encendió la mecha de una revolución espiritual que hoy en día tiene millones de seguidores en todo el mundo.

UN LUGAR EN SILENCIO



Protagonizada por Emily Blunt y John Krasinski, sigue la historia de una familia que vive en una casa en el bosque, pero extrañamente deben cuidarse de no emitir ningún sonido para evitar ser cazados por lo desconocido. Si no te escuchan, no pueden cazarte...

LLAMADAS DE MUERTE



Una pareja de jóvenes tienen una noche de juerga y llamadas de broma, hasta que estas se convierten en una pesadilla cuando un misterioso individuo vuelve el juego en su contra, con consecuencias mortales.

CUANDO LOS HIJOS REGRESAN



Divertida comedia en la que un matrimonio de jubilados tendrá que defender su hogar de una amenaza inesperada: sus hijos regresan y pretenden quedarse a vivir con sus padres.