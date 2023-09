Pronto se estrenará la película ‘La Puerta Secreta’. Dirigida por Jeffrey Walker, la cinta narra la historia de Paul Carpenter y Sophie Pettingel, dos jóvenes recién contratados en la misteriosa empresa londinense J.W. Wells & Co., donde poco a poco se darán cuenta de que sus jefes están muy lejos de ser típicos y convencionales ejecutivos.

Los carismáticos villanos Humphrey Wells, director general de la empresa, y el gerente Dennis Tanner, están trasformando el mundo de la magia al aplicar modernas estrategias corporativas a las antiguas prácticas místicas. Es así que Paul y Sophie deben encontrar la forma de desenmascarar las verdaderas intenciones de la enorme compañía para la que trabajan o el mundo sufrirá devastadoras consecuencias.

"La Puerta Secreta".

Mientras la brillante Sophie es ascendida al Departamento de Casualidades, el director general persuadirá al joven Paul a buscar uno de los objetos más preciados y poderosos: la puerta mágica. Esa peligrosa misión llevará a nuestro protagonista a adentrarse en lugares increíbles: desde las profundidades de un sótano infestado de duendes hasta las alturas del Himalaya.





Peculiares personajes





La cinta cuenta con un elenco muy conocido en la industria, destacan Patrick Gibson (The Tudors y The Passing Bells), Sophie Wilde (No me conocen, Edén), Sam Neill (Parque Jurásico) y Christoph Waltz (Bastardos sin gloria y Django sin cadenas). Aquí te contamos un poco más sobre los personajes a los que dan vida en esta mágica historia.

Paul Carpenter (Gibson): Es un joven que vive perpetuamente confundido desde que llega a trabajar a J.W. Wells & Co., un misterioso bufete de Londres. Es un desertor universitario torpe y muy poco sofisticado, perplejo por haber conseguido una pasantía en dicha empresa a pesar de su espantosa entrevista de trabajo. Sin embargo, al comenzar a trabajar y ser menospreciado por su bajo rango, no tarda en darse cuenta de que no todo es lo que parece al interior de las misteriosas paredes de esta peculiar organización.

Humphrey Wells (Waltz): Es el imponente y controlador director general de J.W. Wells & Co. Aunque por fuera proyecta carisma y encanto, en el fondo esconde el oscuro deseo de ejecutar un siniestro complot para conseguir más poder mediante su plan “Operación Letra Pequeña”. Tampoco teme exhibir su autoridad, ya sea a través de cómo trata a sus subordinados o haciendo alarde de su bastón mágico de oro.

Sophie Pettingel (Wilde): Es la segunda becaria contratada en J.W. Wells & Co. junto con Paul. Tiene un carácter fuerte y una actitud que le advierte a los demás que no se metan con ella. Sophie es una vidente, dotada con la capacidad de leer la mente de las personas, un poder que aprende a usar y mejorar durante su estancia en la compañía.

Dennis Tanner (Neill): Es un duende “cambiaformas” y el socio principal de la Junta Directiva de J.W. Wells & Co. Desde que Dennis quedó relegado a un puesto directivo intermedio, es dolorosamente evidente que, a pesar de su lealtad a la empresa, Humphrey Wells aún se ve a sí mismo por encima de Tanner y no teme demostrarlo. Dennis es leal a la empresa y hará lo que sea para defenderla junto a sus secretos.

No te pierdas del estreno de ‘La puerta secreta’, una divertida y mágica historia para ver con toda la familia, desde este jueves 28 de setiembre en todos los cines a nivel nacional.