Las películas de ‘Shrek’ se han convertido en cintas de culto por la gran cantidad de fanáticos que la película recolecto durante muchos años. La teoría de que Fiona sobrevivió tantos años encerrada en la torre abandonada sin poder salir jamás.

En primer lugar, se sabe que Fiona es experta en artes marciales, llegando acabar ella sola con un grupo de hombres en una escena de la primera película de ‘Shrek’. Asimismo, cuando Shrek le preguntó acerca de como lo aprendió, ella indicó que cuando uno vive sola, tiene que aprender artes marciales en caso algo que no terminó de completar en su oración.

Fiona peleando contra aledanos ('Shrek')

Además, en la misma película, Shrek comentó como los ogros hacen a los humanos.

“Los ogros se hacen trajes con la piel que les quitan, se comen sus hígados, extraen lo gelatinoso de sus ojos, y saben muy bien con pan tostado”. Expresó Shrek cuando intentaba asustar a los aldeanos.

Cabe recordar, que en una escena, Shrek está cenando solo y si usa un ojo para una bebida y tiene también un frasco con más ojos.

Película: 'Shrek'

La última evidencia se encuentra en el momento de que Shrek está rescatando a Fiona del castillo donde se encontraba y se podía ver un gran libro con una receta que mencionaba como cocinar caballeros.

Película: 'Shrek'

Asimismo, dentro del libro hay un dibujo donde mencionaba como debe ser cortado el cuerpo de los caballeros.

Fiona sobrevivió a las torres gracias al canibalismo en sus formas de obra, es por eso que se encontraban los cuerpos de los caballeros sin carne.

Recordemos a la dragona que cuidaba el castillo devoraba a los caballeros, tal cual como lo hizo a Lord Farquaad, por eso sería absurdo que un dragón se tomará la molestia de cocinar a los caballeros.

Fiona no sería la asesina de los caballeros que intentara rescatarla, eso no tendría sentido, sino que cada vez que la dragona mataba a los caballeros, Fiona obtenía la carne de sus cadáveres para poder cocinarlos, lo cual no se le haría difícil conseguir debido a sus habilidades de defensa personal.

Recordemos que, para ella no se le hace difícil comer una rata rostizada, tal cual comieron Shrek y ella en la primera película, aplicando conductas no propias de un humano.

Finalmente, esta podría ser la teoría más acertada para explicar como es que Fiona pudo sobrevivir en esa torre sin que nadie le pudiera ofrecer algún tipo de alimento.