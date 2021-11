La semana pasada, los guionistas de The Matrix Resurrections, estuvieron resolviendo dudas que se generan entorno al esperado estreno de la cinta, sin embargo, David Mitchell, uno de estos guionistas, dejó una revelación que cambiaría nuestra percepción sobre este largometraje.

Y es que la mayoría de fans de Matrix creían que esta era una secuela directa de la trilogía protagonizada por Keanu Reeves, sin embargo, según el guionista, esta funcionará de otra forma.

En medio de una entrevista con To Vima, vía Screen Rant, Mitchell indicó que esta nueva película no es una secuela, sino un film que funciona independientemente de las trilogía anterior de Matrix.

Sin embargo, resaltó que esta juega con la historia, pese a no depender directamente con la anteriores producciones. En este momento es complicado entender qué hicieron con la cuarta entrega:

“Vi la película en Berlín en septiembre. Es muy buena. No puedo decirte de qué va, pero puedo explicarte de qué no se trata. Ciertamente no es una secuela más, sino algo autónomo que contiene las tres Matrix que la preceden de una manera ingeniosa. Es una creación muy bonita y extraña. También se lograron hacer un par de cosas que vemos en las películas de acción, lo que significa que subvierte las reglas de los blockbusters”, dijo el guionista.

Sin duda, el primer tráiler de la película nos hizo recordar muchos aspectos de las primeras entregas. Incluso, algunos creyeron que se trataba de un reboot y no de una continuación.

Y por si fuera poco, también se suman misterios alrededor de los personajes, pues no se sabe con exactitud por qué aparecería una versión alterna de Morfeo, que se sabe, será interpretada por Yahya Abdul-Mateen II.

Y aunque se confirmó la presencia del Agente Smith, no hay rastro de la participación de Hugo Weaving. Al parecer, solo queda esperar para salir de dudas hasta este 22 de diciembre, fecha de estreno de esta gran película.

