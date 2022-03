Doctor Strange: The Multiverse of Madness traerá no solo a varios personajes nuevos al Universo Cinematográfico de Marvel, sino que demostrará a qué nivel de poder se encuentra cada uno, en especial un personaje que de momento se desconoce su naturaleza real de héroe o villana, hablamos de Scarlet Witch.

Y es que luego de lo hecho en Westview en su serie en solitario, Wanda Maximoff es una especie de héroe que usa sus poderes para asuntos realmente personales que no benefician, en teoría, a nadie más que a ella misma.

En ese sentido, hacer lo que hizo durante la serie Wandavision requirió un gran poder, algo se puede seguir viendo tras proclamarse como la única Scarlet Witch, algo que ha hecho eco en los tráilers de la nueva entrega de Marvel.

En cuanto a ello, el productor de Doctor Strange 2, Richie Palmer, insinuó en una entrevista con Empire que la película demostrará algo que es un secreto a voces: Wanda Maximoff, la Scarlet Witch, es el ser más poderoso de Marvel Studios.

“No sé quién puede ser más poderoso que Bruja Escarlata en el Universo Cinematográfico de Marvel”, afirmó Richie Palmer con rotundidad. “Conocer a Wanda Maximoff justo después de Vengadores: Endgame habría sido demasiado para Doctor Strange. ¿Quién puede salir victorioso contra el ser más poderoso de todo el universo? Tal vez lo descubramos al final de la película”, aseguró Palmer.

Así pues, se ha dejado caer la posibilidad de que Wanda Maximoff, encarnada por la aclamada actriz Elizabeth Olsen, sea el ser más poderoso de Marvel, con quien presumiblemente deberá lidiar Stephen Strange en su cinta.

Ambos hechiceros estrán emocionalmente agotados en cuanto a sus vidas personales luego de lo sucedido en la Fase 3 y las gemas del infinito, algo que podría terminar por explotar en esta Fase 4, una fase multiversal de Marvel.

Ella sigue afligida por haber perdido prácticamente toda su existencia. No sólo a Visión, ahora también a sus hijos. Y lo mismo sucede con su “sueño”. Mientras tanto, Stephen verá cómo el amor de su vida se casa con otra persona.

