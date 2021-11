A solo unos días del estreno de Spider-Man: No Way Home, la oleada de rumores respecto a la continuidad de Tom Holland en el papel del héroe arácnido se tornaba un misterio, el cual ya fue aclarado por Sony Pictures y Marvel.

Y es que ambas compañías coincidieron y confirmaron que Tom Holland seguirá interpretando a Spider-Man, para quien preparan una nueva trilogía. Una noticia que ha encantado a muchos fans del UCM.

La noticia llegó de parte de Amy Pascal, una de las principales responsables de Sony, en una entrevista con Fandango, luego de ser cuestionada acerca de i era No Way Home la última aparición de Holland como Spider-Man.

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel. No es la última película de Spider-Man. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Pensamos en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas en el Universo Cinematográfico”, declaró Pascal.

Evidentemente, la gran expectación que existe entorno a la nueva película del héroe arácnido es un buen indicador del éxito que ha tenido la relación de Marvel y Sony gracias a Spider-Man, relación que inició en 2019.

Anuncian venta de entradas presencial tras colapso de servidores

La pre-venta de entradas de ‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’ ha ocasionado que las distintas plataformas online colapsen. Por ello, ante la gran dificultad que significa no poder acceder a la compra, distintas cadenas de cine han anunciado la venta de manera presencial.

Juan José Duffo, director comercial de Cineplanet, en una reciente nota publicada por El Comercio, aseguró que la venta de estradas de manera presencial, se realizarán en las próximas horas.

“Se va a abrir boletería física en todos los cines Cineplanet. Esto va a ser en función de los horarios (de apertura) de los propios cines”, señaló.