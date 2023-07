Tuvimos la suerte de ser invitados a la Conferencia de Prensa de Soltera Codiciada 2, la esperada secuela a Soltera Codiciada, la película de Joanna Lombardi basada en el libro y guion de María José Osorio; con Gisela Ponce de León en el papel principal. La primera cinta fue querida entre audiencias y encontró éxito internacional una vez que fue lanzada en la plataforma de Netflix.

En preparación para la nueva cinta, pudimos conversar con el elenco principal (compuesto por Ponce de León, Karina Jordán y Jely Reátegui), la directora, y la guionista.

¿Cuál fue el mayor desafío al momento de crear esta película? Seguro se deseaba que fuera diferente de la primera parte.

“En principio, no había una idea de hacer una segunda parte, la primera funcionaba bien sola. Pero la segunda parte apareció ya que sentimos que había una parte que contar, los años afectaron a la historia. Sentimos que crecimos, y deseábamos que la película representase la madurez que hemos vivido todos.” Explicó María José.

“Sí, no se deseaba hacer lo mismo. Todos hemos cambiado, hemos crecido. Si hubiéramos hecho la misma película ahora, no hubiera tocado tanto a la gente.” Añade Lombardi.

Hay grandes nombres en el nuevo elenco. ¿Cómo fue trabajar con ellos?

Joanna Lombardi respondió esta pregunta. “Tuvimos una suerte con el cast. No solo las chicas, sino que también llegó el personaje de Salvador del Solar, completamente diferente de lo que usualmente hace. También trabajar con Norma Martínez fue fantástico; es una actriz que admiro mucho. Nunca había trabajado con ella antes así que tuve muchos nervios, pero sentimos que hizo un personaje maravilloso. La adición de Ana María Orozco fue algo especial; es amiga mía, y en principio no iba a salir en la cinta; pero le gustó la primera película estaba interesada en el guion.”

¿Cómo impactó la pandemia a la película? ¿Afectó en la trama aparte de la filmación?

“Para mí, en específico, como escritora fue un bloqueo total. Un montón de ideas pararon. Un período de sequía creativa. Un montón de proyectos se perdieron debido a la pandemia. El duelo en parte no es solo perder a las personas, que es naturalmente el peor duelo, pero perder proyectos, perder el futuro, también afecta a uno. Y eso se ve afectado en las chicas; todas quieren hacer nuevos planes, pero todavía cargan con una cierta mochila a cuestas.” explica María José.

Elenco de "Soltera Codiciada 2".

¿Cómo son los personajes ahora, a comparar con la primera parte?

Las actrices principales pudieron abordar más a fondo en sus personajes para esta segunda parte.

“Los personajes han madurado, están en una nueva etapa de la vida. En parte, nosotros también hemos cambiado. Yo he crecido, y entiendo más. Ha sido una transformación importante. El hecho de avanzar en ciertos pasos pero atrasarse en otros. Como unas cosas las captas al instante y otras tienes que repetir varias veces hasta captar la lección…Me gusta interpretar a María Fe porque le añado mucho de mi sentido del humor. Crece lento, sí, pero intensamente.” comenta Gisela.

Karina también reflexionó sobre su papel: “Mi personaje se va a casar. Ella cree que podrá con todo, y cree que también podrá actuar de manera espontánea, que le saldría fácil. Pero te da cariño, quieres abrazarla, porque te das cuenta que no es tan fácil; pero ella está haciendo lo que puede. Y eso es algo bonito, humano, ya que todos vamos por igual; todos queriendo cambiar lo que no nos gusta de nosotros. Viendo al personaje así, te puedes dar cuenta que no estás solo en tu camino.”

“Todos los personajes está en un nueva etapa, se nota que han crecido. Mi personaje mantiene su misma esencia, pero también ha llegado a pisar tierra, eventualmente. En la primera cinta era muy etéreo, y se mantenía así por miedo. No deseaba involucrarse por miedo. Pero ahora si se está abriendo, tiene deseos de ser madre, quiere que su empresa crezca. Es algo que no habrías visto de ella en la primera cinta, pero ahora en la dos la vez enfocada. Pero es normal, han pasado cinco años y se debía notar el crecimiento.” explicó Jely.

Elenco de Soltera Codiciada 2.

Se podría decir que las tres amigas representan las distintas maneras de ser una mujer, ¿no?

Karina respondió: “A mí me parece bonito que las tres chicas, que son de la misma generación, la misma edad, de alguna manera, no representan a un solo tipo de persona. Uno se puede identificar con diferentes partes de cada una. Podrías sentirte identificadas con las tres a la vez, ya que ellas están pasando por facetas de la vida que todas eventualmente pasaremos. Y eso es lo bonito de la cinta, mostrar a cada una viviendo diferentes elementos en la vida, que no estén todas igual, con los mismos problemas. Es interesante mostrar todas las diferentes cosas que le puede pasar a una mujer.”

¿Qué esperan que las audiencias capten de esta película?

“Espero que conecten, que les guste y les llegue, que pasen la voz y se llenen las salas.” comenta Jely entre risas.

“A mi me gustaría, mas que un mensaje, que sienten lo que sentimos nosotras. Mucha calidez, una historia con la que puedas sentirte identificada. Una historia que llegue al público, ante todo.” añade Gisela.

Soltera Codiciada 2 se podrá ver exclusivamente en cines a partir del 6 de julio.