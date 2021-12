Si bien la expectativa que se teje alrededor de Spider-Man: No Way Home es realmente altísima, los villanos no se quedan atrás. Y es que Sony viene desarrollando películas por separado de los villanos representativos de Spider-Man, tal como lo hizo con Venom.

Precisamente, Venom fue muy exitoso, y ahora con su cercanía al Universo Cinematográfico de Marvel, algo que ya se confirmó en la escena postcréditos de Venom: Let There Be Carnage.

Morbius es también otro villano icónico de nuestro arácnido superhéroe, y llegará a la pantalla grande interpretado por el actor Jared Leto, y ya hay muestras de que será una gran entrega.

Dentro de la CCXP, celebrada este 4 de diciembre, Sony Pictures liberó una escena de más de tres minutos en donde podemos ver a Morbius en todo su esplendor, en lo que cabe la frase claro.

La película ha sufrido algunos retrasos, pero llegará finalmente a los cines este 27 de enero y, claramente, está dando mucha expectativa a pesar de que el estreno de No Way Home opaque de momento al nuestro vampírico villano.