Elizabeth Olsen no es una desconocida al mundo de Hollywood. Siendo hermana menor de las famosas gemelas Mary-Kate y Ashley, desde niña ha conocido todo lo relacionado al mundo del cine y el estrés de una vida pública. Tal vez al reconocer ese aspecto de sí misma, pudo adaptarlo al interpretar una de las superheroínas más famosas de la actualidad.

La actriz se basó en sus propias experiencias con el tema de la salud mental para interpretar a Wanda/la Bruja Escarlata. “Necesito una puerta de acceso que venga de lo personal y privado. El resto de Vengadores sacan partido a sus poderes para su beneficio. Es una actitud muy masculina. Pero ella nunca quiso usarlos. Tampoco he estado interesada en usar el privilegio de estar en el ojo público para mi beneficio. Es una de las cosas que me conecta con ella que sí puedo contar”.

La Heroína del trauma

Wanda tanto en el UCM como en los comics ha tenido una larga historia de ser un personaje que ha sufrido varios trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia, el duelo y el estrés postraumático. Al representar fortaleza frente a las durezas de la vida, Wanda se ha convertido en el personaje ideal para la época donde la salud mental es un problema global. Olsen admitió que los ataques de pánico que sufría hace años le ayudaron a conectar con su trastorno y ha llegado a comprenderla. “Si solo vemos personajes con éxito, el público puede creer que sus problemas mentales no valen. Me gusta que mi superheroína fracase, e interpretar a alguien con quien no estamos de acuerdo”.

“Nunca me acerco a ella como a una loca. Está procesando sus experiencias, y le damos espacio para que cometa errores y que fracase una y otra vez”, explica. Fue un elemento del personaje que siempre estuvo vigente desde su concepción y que ha atraído a muchas mujeres, pero que tal vez Disney en principio no tomó en consideración. “Es incómodo verla como modelo a seguir, porque toma muchas decisiones incorrectas. Es ejemplo de mujer fuerte y poderosa, pero también está profundamente triste y perdida. Es importante representar que su vulnerabilidad es su fuerza. Es una pensadora independiente, aunque el resto no opine así.”

Elizabeth Olsen baso aspectos de su vida para interpretar a Wanda.

Tras los eventos de Wandavision, el Doctor Extraño encuentra Wanda buscando una solución para recuperar a su familia perdida, y cómo lidiar con estos nuevos poderes que tiene. Wanda, como Elizabeth, no buscaba ser centro de atención. “Lo que más me ha sorprendido del universo Marvel es cuánto espacio ocupo hoy. Estaba contenta en los márgenes, era muy cómodo y no había presión. Me sorprende ver que la gente conecte con un personaje que, al contrario del resto, no es gracioso, ingenioso ni encantador.”

Incluso Olsen tuvo que explicarle a Sam Raimi, el director de la cinta (y famoso director de la trilogía de Spider-man de 2002), el trama de Wanda. “Es algo colaborativo. Él no estaba familiarizado con ella porque acabábamos de rodar. Tenía mucha curiosidad sobre mi enfoque. Y yo estaba ahí para defenderla”. Raimi, al ser un director invitado, tuvo que basarse en lo que decía: “Fue un rodaje diferente, porque es más juguetón con las lentes y los movimientos de cámara”.

Aunque Olsen ya es veterana para el método Marvel, habiendo aparecido ya en cinco cintas de la franquicia; todavía le parece curioso el sistema de producción de la película, donde se guarda mucho secretismo referente a la producción y el guion. “Es divertido hablar de una obra de la que no puedes decir nada”, bromea: “Ni siquiera sé muy bien qué aparece en el montaje final de Dr. Stange. Pero nos dan bastantes páginas sobre cómo lidiar con preguntas específicas y les echo un vistazo. Aunque a estas alturas sé cómo jugar el juego de promocionar un proyecto Marvel”.

Se puede ver Doctor Strange y el Multiverso de la Locura solo en cines.





