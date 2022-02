El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiendo su historia a través de su gran repertorio de personajes y héroes, mientras Marvel y Disney siguen fabricando una nueva e impactante historia que de seguro reunirá muchos de estos personajes.

Sin embargo, existen algunos personajes que se mantendrán en la línea de la historia, así como otros que volverán de entregas pasadas, y esto precisamente podría ocurrir con un personaje de Avengers: Infinity War de 2018.

El pasado enero, vimos como el Thor de Chris Hemsworth volvería a una nueva película como héroe personal, así como su nuevo traje, que en los cómics fue forjada en una acería de Pittsburg.

Sin embargo, hay especulaciones de que el origen puede ser distinto en la película, pues no siempre Marvel ha sido fiel a las historietas en sus más de 20 producciones. No obstante, no es el único artefacto que causa dudas por su origen.

También se confirmó que Jane Foster tendrá su Mjolnir en esta película, sin embargo, no parecen haber muchas explicaciones concretas de cómo lo obtendrá, luego de que este fuera destruido por la malévola hermana de Thor, Hela, en Ragnarok.

No debemos olvidar que Steve Rogers recoge el martillo en End Game y lo usa contra Thanos, en uno de los momentos más icónicos del UCM que enloqueció a los fans, siendo este Mjolnir uno de un tiempo diferente, pues es extraido de otra época junto a la gema de la realidad.

Foto: Marvel

Este es supuestamente devuelto a su tiempo tras el triunfo de los Vengadores sobre el Titán Loco, pero ¿cómo llegará nuevamente a las manos de Jane Foster?

Se ha sugerido que Eitri, quien fabricó en Nidavellir tanto el Guantelete del Infinito para Thanos como el hacha Stormbreaker con la que Thor no pudo matarle en Avengers: Infinity War pero sí en Endgame, será quien le proporcione la nueva armadura. Tiene sentido, pues las anteriores se elaboraron con acero de Asgard, y este mundo ya no existe tras lo sucedido en Ragnarok.

Así pues, quizá podremos ver a Eitri haciendo otro Mjolnir, o quizás reparando el que destrozó Hela en su momento, incluso el mismo Peter Dinklage, quien da vida a este personaje en Marvel ha bromeado con su aparación en esta cinta.

“Bueno, hay otra película de Thor ahí, ¿no es así? ¿Está saliendo? ¿Ese Taika está dirigiendo...? ¿Qué? No he dicho nada, no he dicho nada. ¿Qué? ¿Qué?”, dijo en una entrevista con The Empire Film Podcast.

