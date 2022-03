Aunque hizo mucho por negarlo al principio en entrevistas previas, finalmente Sir Patrick Stewart parece haber confirmado su presencia en Doctor Strenge 2, la próxima película de Marvel a estrenarse que causa más y más revuelo entre los fans.

Así pues, todo parece indicar que, tal como los fans teorizaban, el Profesor X regresa a los cines en medio de universos paralelos que iguen entrelazando varias producciones pasadas que se basan en los cómics de Marvel.

Y es que en el tráiler que salió publicado sobre esta cinta, parecía verse y oírse un poco a Charles Xavier, aunque nada estaba confirmado y solo se podía pensar en teorías sobre aquello, algo que se apoyaba en los multiversos, temática que viene tomando el UCM en esta fase 4.

Sin embargo, en las primeras entrevistas que tuvo Patrick Stewart con los medios, y en los que fue consultado por el tema de Doctor Strange, el actor daba respuestas evasivas, algo que se ha convertido en costumbre al parecer entre los actores de Marvel voceados para los proyectos de este tipo.

“¿Quién es Dr. Strange?” en una entrevista que le realizaban con motivo de Star Trek: Picard, en un primer momento, sin embargo, parece haber cambiado de postura finalmente en una nueva y reciente entrevista.

Patrick Stewart volvió a hablar de su supuesta aparición en la nueva cinta de Doctor Strange y parece que de alguna manera, podría haber confirmado su aparición.

“Tenía mi teléfono apagado cuando sucedió, por lo que no estuve al tanto de nada. Fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté, miré mi celular y vi que me habían bombardeado las respuestas… Mi gente de relaciones públicas me pasó la reacciones que habían detallado para enviarme”, aseguró el actor.

“En realidad, no reconocí mi propia voz; sonaba diferente. Si tenía un resfriado o algo así, no lo sé. Me quedé asombrado porque todo lo que vieron fue la parte posterior de mi hombro y, creo, el lóbulo de mi oreja, nada más. Se habrían hecho tantas conexiones, pero me agradó”, añadió, confirmando así que era él a quien todos especulan como Charles Xavier.

Pese a no ser una confirmación oficial, los fanáticos ya toman por hecho que el Profesor X volverá y participará en el Universo Cinematográfico de Marvel, aunque decir universo ya puede que tenga poco sentido, ahora que parecen haber muchos por ahí.

