La exploración del mundo cuántico por parte de Scott Lang y Hope Van Dyne podría darle más de un dolor de cabeza a los héroes de Marvel en su Universo Cinematográfico. Y si decimos dolor de cabeza, es preciso enfocarnos en justamente eso.

‘Ant-Man and the Wasp’ podría traer a MODOK, que haría su debut en el UCM. Según fuentes de The Direct, este villano temible tendrá un importante papel en la trama, aunque esto no se ha confirmado por Marvel Studios.

Antes se había especulado que Jim Carrey sería el intérprete de este super villano, pero la misma fuente ha descartado al actor.

Este villano comenzó como personaje de Advanced Idea Mechanics o AIM, naciendo de un experimento que salió mal. Esto convirtió a George Tarleton en un organismo mecanizado diseñado solo para matar o MODOK, por sus siglas en inglés.

Debido a su genio superdesarrollado, este enemigo de Marvel tiene una cabeza enorme, con un intelecto elevadísimo, capaz de usar poderes psiónicos.

Modok es un villano recurrente en los cómics de Marvel y uno de los más emblemáticos.

Es probable que el AIM tenga participación en la película, pues los orígenes del villano surgen a partir de esta organización. Con MODOK ya protagonizando su propia serie de Hulu separada del UCM, será interesante ver cómo Marvel Studios diferencia su adaptación de la versión de hombre de familia de Patton Oswalt.

Sin embargo, ya se confirmó que el villano principal de Quantumania sería Kang el Conquistador, quien sería una de las variantes malvadas del Kang que vimos en la serie de Loki.

Será interesante ver cual es la relación entre estos dos villanos, pues Kang encontraría en MODOK una forma de acabar con sus variantes, algo que normalmente hacen los Kangs de cada universo.

