Quizá hoy en día, el nombre del actor Reece Thompson te sea difícil de recordar, es más, no te culpamos si no lo conoces o recuerdas, pues su principal papel en el mundo del cine se dio en Titanic, cuando tenía apenas 5 años de edad.

Y aún así, a 25 años del estreno de la película de James Cameron, sigue dandole al actor Thompson ingresos, así como lo lees. Aunque no lo creas, ese es el nivel del éxito de esta película.

Según dijo en una entrevita en 2018 para Business Insider, Reece Thompson aseguró que, hasta esa fecha, sigue recibiendo pagos por aparecer en Titanic. Cada trimestre, recibe cheques de entre $100 y $300 dólares.

Esto sin duda no es un mal negocio, sabiendo además que es algo que hiciste en la infancia. No muchos niños de 5 años pueden presumir esto, claro está.

Si embargo, la historia pudo ser distinta, pues aparecer en Titanic fue una alternativa, la otra era aparecer como protagonista en un anuncio de combustibles. La diferencia era el protagonismo, pero su madre decidió por el film de Cameron, y le aseguró vario billetes por más de dos décadas.

“Mi madre solo decía: ‘Vamos a hacerlo y ya está. Va a ser divertido. Aunque la película sea muy mala, veremos’. Evidentemente, acabó por ser un pelotazo, así que desde luego que no tomó una mala decisión”, declaró el actor.

Reece Thompson sigue ganando dinero gracias a su aparición en Titanic cuando tenía 5 años de edad.

Sin embargo, el reto para el pequeño Thompson de 5 años fue el acento irlandés, el cual no le salía muy bien, como él mismo acepta. “Si lo escuchas con atención, no suena demasiado irlandés. Solo suena suave. Recuerdo que intentaba imitar lo que el asesor lingüístico me decía… Es lo máximo que logré acercarme.”

Sin embargo, la pregunta que te debes estar haciendo es ¿por qué sigue ganando dinero con esta cinta el ahora adulto Thompson? Fácil, la elícula se mantiene generando dinero por la venta del formato físico, por disponibilidad en plataformas de streaming o cualquier uso de licencia relacionado con la marca.

No es un detalle menor que Titanic es uno de los filmes más exitosos de la historia del cine, reinando muchos años en la historia hasta que James Cameron volvió a hacer una cinta valiosa en 2009 con Avatar.

