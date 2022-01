Una de las incógnitas que gira entorno al UCM en estos momentos, tras la fiebre propiciada por No Way Home, es sobre quién tendrá el manto de Black Panther en las próximas entregas de este maravilloso universo. Esto luego de que el estudio comunicara que no harán un casting para reemplazar a Chadwick Boseman.

El actor, que interpretó al rey de Wakanda en los últimos años, dejó un vacío enorme en el UCM, y no erá recasteado como se ha hecho con otros personajes en el pasado. Al parecer el vacío lo llenaría la hermana del héroe, Shuri, interpretada por Letitia Wright.

Al parecer, solo se tiene planeado cambiar y formar una historia con lo que se tiene para darle una orientación al personajes que ocupe el manto de Black Panther en el UCM.

Sin embargo, en este contexto, el año pasado ha surgido un curioso cambio respecto al tema de Black Panther en los cómics. Exactamente en Timeless #1, el cual está enfocado en Kang el Conquistador, un héroe insignia de Marvel.

En esta historia, Kang, quien tiene la habilidad de ir en el tiempo y las realidades muy fácilmente, se ubica en un conflicto que enfrenta a varios icónicos héroes, que tienen una feroz batalla en uno de los futuros en los que accede Kang.

Aquí se puede ver a algunos de ellos, y es precisamente en Black Panther en quien hay que concentrarnos, pues aparece con una conocido cabello blanco. En esta realidad, la portadora del manto es Ororo Munroe, conocida como Tormenta en el universo de los X-Men.

Esto parece extraño al principio, pero recordemos que en los cómics, Tormenta fue uno de los grandes amores de T’Challa, incluso llegó a gobernar Wakanda, por lo cual no es descabellada la idea de que tome el manto de Black Panther.

Evidentemente esto no es algo que ses vaya a llevar a la pantalla grande en estos momentos, pues ya hay personajes muy sólidos que pueden tomar el manto dejado por Boseman.

Esto se verá en las próximas entregas sobre el héroe, tanto la pelícual Black Panter 2 como la serie Kingdom of Wakanda.

