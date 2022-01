Así como Spider-Man: No Way Home causó locura entre los fans con teorías y rumores en 2021, la nueva entrega de Doctor Strange parece estar haciendo algo similar, pues se espera que el impacto para el UCM sea de grandes proporciones.

Tal cual como pasó con No Way Home, muchos rumores y teorías se han tejido ya alrededor de este nuevo estreno, pues ahora que ya se abrió la puerta al multiverso, las posibilidades son realmente muchas.

No solo la posibilidad de algunas variantes de Strange podría participar en este evento, que hará debutar a algunos personajes en el UCM, sino la importancia de los personajes ya conocidos en esta trama, como es el caso de Wanda Maximoff.

Pese a lo espectacular que se vio el trailer con las secuencias de lucha y acción, lo realmente clave e interesante está en los pequeños detalles, esos que muchoss pasan por alto pero que tienen mucha importancia.

En particular, cuando la película parece basarse en el hecho de alguna evolución mental o física de Strange. Según el trailer, aparecerían dos variantes del personaje, al que se le podría añadir una tercera, pues Strange Defender salió en las imágenes de la mercancía asociada a la película.

Esto causó que los fans sean más observadores con el trailer, desentrañando escena por escena en busca de alguna pista. Como por ejemplo, que la ya famosa capa de levitación del Doctor Strange de la línea de tiempo oficial ha cambiado.

Y es que la famosa capa de levitación tiene un parche azul, que se puede ver en una toma. Algo que carece de explicación en estos momentos pero que ha llamado poderosamente la atención.

Sabiendo que la película transcurre luego de los hechos ocurridos en No Way Home, se sabe que la amenaza multiversal continúa, y no necesariamente por el hechizo fallido de Strange a un Spider-Man que ahora ya no conoce, sino que tendrá más que ver, aparentemente, con la ruptura multiversal causada por Silvye, la variante de Loki.

La aparición del parche en la capa de Strange llama la atención, pues es un manto indestructible, o al menos eso creíamos.

Esto, si buscamos en la historia de Strange en los cómics, nos lleva a un personaje: Rintrah. Se trata una criatura mística con aspecto de minotauro que a menudo acude en ayuda de Strange.

Curiosamente, la primera vez que aparece es justamente al ayudar al Hechicero a coser su capa de levitación. Esto nos podría dar una pista sobre los nuevos personajes que podría incluir Marvel en esta cinta, pues se ha prometido que tendrá más de un cameo interesante.

Por lo visto, la más misteriosa de las películas Marvel de este año tiene todavía mucho que contar. Doctor Strange en el Multiverso de la locura llega a los cines el 6 de mayo.

