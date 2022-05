El compositor del último estreno de Marvel, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Danny Elfman, se refirió recientemente en la web de Marvel Entertainment, en las que se refirió a muchas cosas alrededor de la cinta y llamó la atención lo que contó sobre un cambio a última hora propuesto por el mismo Kevin Feige.

Por cierto, para este punto debemos lanzar nuestra alerta de spoilers, por si aún no has visto la película y quieres que te sorprenda. Si ya la has visto, continúa leyendo y si no, te recomendamos parar y volver cuando ya hayas visto la cinta.

Este cambio se ha reflejado en una escena donde hay una batalla musical entre Stephen Strange y una de sus variantes de uno de los tantos universos que visitan con la joven heroína América Chávez.

En el universo 838 se puede ver que la Tierra sufre de una incursión y todas sus desastrosas consecuencias. Un choque entre dos universos con fatales consecuencias para ambas realidades.

En este universo, Strange descubre a una malvada variante de sí mismo, que termina atacándolo, iniciando así una batalla épica en entre ambos personajes. Es en este punto influyó la imaginación de Kevin Feige, el mandamás de Marvel Studios.

Según Danny Elfman, el director del estudio hizo un cambio de último momento para esta secuencia, lo que permitió mejorarla: “Justo al final, el presidente apareció y dijo que simplemente hiciera las cosas más sencillas: Beethoven contra Bach”, recordó.

“Hice una prueba más donde enfrentaba la Quinta Sinfonía de Beethoven contra la Tocata y Fuga de Bach. Realmente, funcionó a la perfección”, añadió.

Strange cómodo con la escena

Esto también fue del gusto del mismo protagonista de la cinta, Benedict Cumberbatch, quien también intervino en esta cuestión: “Fue un uso muy novedoso del entorno. Strange buscaba desesperadamente lo que tenía a la mano. Fue muy divertido de hacer”.

“Hubo un punto donde todo se volvió como un extraño partido de tenis. Yo creía que debía ser más inventivo. Teníamos que explotarlo y usar distintos elementos. Se me ocurrieron ideas con efectos de sonido. Los dividía y los volvía a unir. Las notas golpeaban al malévolo Strange como si lo acribillaran a balazos”, añadió el actor.

