Spider-Man: No Way Home fue la película más esperada y exitosa del 2021, pero eso no la deja extenta de la mirada de los críticos que buscan desmenuzar cada detalle de la trama para encontrar algún que otro vacío argumental sobre esta rentable película de Marvel.

La cinta número 27 del UCM reunió a los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield al de Tom Holland en un épica historia multiversal que parece haber sacudido más de un universo, pero los agujeros de guión también estuvieron presentes, aunque al parecer se ha explicado el más gordo.

Al tratarse de una de las continuaciones de saga con mayor seguimiento de los fans en los últimos años, también significó que sea la continuación de otras cintas que no tenían nada que ver con el UCM al momento de crearse, y hablamos de la trilogía de Sam Raimi y las dos películas de The Amazing Spider-Man.

Esto ha llevado a que las miradas se centren en varios aspectos de los personajes de otros universoss adjuntados al de Tom Holland gracias a un hechizo mal resuelto por Doctor Strange.

Y es que luego de que J. Jonah Jameson difundiera la verdadera identidad de Spider-Man junto, gracias al vídeo dejado por Mysterio, lo mejor que pudo hacer Peter Parker fue solicitar ayuda a Doctor Strange, alguien con quien compartió equipo en el espacio en su primera incursión contra Thanos en Infinity War.

El hechizo de olvido que solicita Parker se descontrola y el caos llega al UCM, pues los villanos de otros universos llegan: el Duende Verde (Willem Dafoe), el Doctor Octopus (Alfred Molina), Lagarto (Rhys Ifans), el Hombre de Arena (Thomas Haden Church) y el mencionado Electro.

La solución final ante una posible destrucción de las líneas multiversales es terminar el hechizo en el cual todos olvidarían a Peter Parker, absolutamente todos, algo considerado un gran sacrificios pero, ¿qué tanto abarca que una persona sea olvidada por el mundo entero?

Una modificación de las mentes de las personas de todo el planeta no implica eliminar también las evidencias físicas ni digitales de que nuestro protagonista existe. ¿O sí?

“Hablamos un montón sobre eso y no podemos divulgar mucho”, ha reconocido el guionista Chris McKenna en una entrevista con Akeem Lawanson para IGN, aquella en la que se refieren también sus planes para enseñarnos las consecuencias de ese hechizo en otros universos. “Y diré que responder esas preguntas al final de la película parecía que sería demasiado”.

“Así que espero que sea uno de esos detalles que siento que hubiera sido un puente demasiado lejano para que tengamos que explicarlo en esta película. Tenemos respuestas, pero no creo que estemos... No tenemos permitido divulgar eso”, indicó posteriormente.

Erik Sommers, compañero suyo en otras entregas como Spider-Man: Homecoming, Ant-Man y la Avispa o Lejos de casa, corrobora lo antes mencionado: “Deliberamos mucho. ¿Será algo así como en Regreso al futuro? ¿La gente desaparecerá de las fotos? ¿Los objetos físicos se esfumarán...? Todas estas cosas”.

Ante esto, Akeem Lawanson se pregunta si de momento tendría que imaginar un enfoque narrativo hasta que se estrene una próxima película del héroe arácnido y las respuesta de Sommer fue específica: “Puedes trabajar con eso hasta que obtengas nueva información”. Esto al parecer también va para los fans del UCM.

