Luego del éxito de No Way Home en los últimos días del 2021, que ha recaudado más de 1.384 millones de dólares, se esperaba que alguna otra película posterior pueda captar la atención de los espectadores y llevarlos al cine. Pero parece que el ritmo no será el mismo, al menos este mes.

Y el ejemplo claro de este hecho es Agentes 355, que será recordado por ser el primer fracaso de taquilla de este año. Pese a tener un gran reparto con actrices reconocidas, como Jessica Chastain, Penélope Cruz o Lupita Nyong’o, los resultados no han sido los esperados.

Además, las críticas no han sido las mejores, pues Rotten Tomatoes le ha puesto un 26% en su crítica, y consiguió un 40 en Metacritic.

El fracaso se ve reflejado en las recaudaciones, pues el gasto para la película en total fue de unos 75 millones de dólares, y se estima que solo se pueda alcanzar 5 millones en taquill. El resultado sin duda es desastrozo.

La película trata sobre cinco mujeres inician una misión letal luego de que un arma ultrasecreta cae en manos equivocadas, lo que unirá a la agente de la CIA Mason «Mace» Brown (Jessica Chastain) deberá unir fuerzas con la ruda agente alemana rival Marie Schmidt (Diane Kruger), una ex aliada del MI6 Khadijah Adiyeme (Lupita Nyong’o) y la experta psicóloga colombiana Graciela (Penélope Cruz).

Pero también hay una mujer misteriosa, llamada Lin Mi Sheng (Bingbing Fan), que está rastreando todos sus movimientos.

