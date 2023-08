Otra víctima ha caído. Warner Bros. acaba de confirmar que Dune: Parte 2, una de las películas más esperadas de este año, ha retrasado su fecha de estreno debido a la huelga de guionistas. La nueva fecha para el estreno de la cinta será el 3 de marzo del 2024, según datos obtenidos de The Hollywood Reporter.

La anterior fecha se había confirmado que sería el 3 de noviembre, por lo que el cambio y la espera será notable. Aunque tanto fans como las productoras, Warner Bros y Legendary Pictures, están desilusionados con el cambio, cabe recordar que esto se veía venir. Warner desde hacía tiempo estaba planeando aplazar el largometraje, ya que deseaban que el elenco pudiese estar presente en la campaña promocional; lo cual no podría ser posible, entonces, que los actores se unieran al sindicato.

Según Hipertextual, Warner estaba entre dos opciones. O promocionar la cinta sin los actores, o aplazar la fecha de estreno, esperando que la huelga termine para entonces; aunque por el momento eso se ve como una ilusión, puesto que todavía la huelga no termina, y no hay ningún indicio de que vaya a terminar. El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) sigue luchando por llegar a un acuerdo justo en lo referente a los sueldos. Mientras tanto, las productoras no desean repartir sus ganancias.

Dune: Parte 2 no sería la única película que se atrasaría en estrenar debido a la huelga. Deadpool 3, inicialmente fechada para estrenarse en el primer semestre del 2024, posiblemente llegaría a aplazarse aún más. Aunque hay ciertas diferencias; mientras que la secuela de Dune ya estaba terminada y solo llegó a suspender su campaña de marketing; Deadpool 3 paró su rodaje por completo.