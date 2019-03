Recuerda la escena más conmovedora de 'Dumbo' [VIDEO]

Las películas de Disney se caracterizan por tener un final feliz, pero antes de llegar a ese momento los protagonistas deben pasar por mucho sufrimiento y lágrimas. Una de las historias que ha cautivado a niños y adultos, y al mismo tiempo los deja con un nudo en la garganta es Dumbo .

Este largometraje animado se basa en el libro para niños homónimo de Helen Aberson e ilustrado por Harold Pearl, y se estrenó el 23 de octubre de 1941. Dumbo narra la historia de Jumbo Jr., un elefante que es ridiculizado por sus enormes orejas, pero será precisamente esa singularidad lo que le permitirá volar, convertirse en la estrella del circo, y recuperar a su madre.

La cinta animada de Disney incluye varias escenas que probablemente te hicieron lloran y preguntarte si realmente se trata de una película para niños. Cuando ponen a trabajar a Dumbo bajo la lluvia, cuando un niño lo maltrata y se burla de sus orejas, cuando encierran a su mamá, cuando su amigo Timothy lo baña con sus propias lágrimas, por mencionar algunos ejemplos.

Sin embargo, la escena más desgarradora de ' Dumbo' es la visita de Jumbo Jr. a su madre encadenada y encerrada luego de que en su intento de defender a su hijo de unos niños abusivos desata todo un alboroto en el circo.

La canción que canta la madre de Dumbo es 'Hijo del corazón' ('Baby Be Mine' en inglés) (Foto: Disney)

DUMBO VISITA A SU MADRE

Con ayuda de su amigo el ratón Timothy, personaje que parodia el estereotipado terror de los paquidermos hacia los roedores, Dumbo logra encontrar a su madre, se acerca a la jaula en busca de un poco de consuelo después del acoso, burla y maltrato que sufrió, pero las cadenas y barrotes se interponen entre ellos. Aunque solo alcanza a tocar su trompa eso basta para que el pequeño elefante se sienta reconfortado.

Por su parte, la madre emocionada por la visita de su retoño lo acaricia con su trompa, y lo mece mientras canta una hermosa canción titulada 'Hijo del corazón' ('Baby Be Mine' en inglés):

Hijo del corazón

deja ya de llorar,

junto a ti yo voy a estar

y nunca más te han de hacer mal.



Tus ojitos de luz

el llanto no ha de nublar.

Ven aquí, mi dulce amor,

nadie nos ha de separar.



Hijo mío, mi amor,

no me importa el sufrir,

como un sol tú me das luz

y das calor a mi vivir.



Ven mi amor,

ven mi amor.



Este tierno momento estremece a cualquiera, principalmente cuando los ojos de Dumbo se llenan de lágrimas. Mientras la melodía termina el pequeño paquidermo se despide de su madre, quien permanece encerrada sin poder proteger a su cría de las crueldades del mundo.