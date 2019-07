"Los dos papas": mira a Anthony Hopkins y Jonathan Pryce convertirse en los pontífices

Netflix publicó la primera imagen de Anthony Hopkins y Jonathan Pryce como los papas Francisco y Benedicto XVI para la película "Los dos papas", exclusiva para la plataforma de streaming.

El filme está dirigido por Fernando Meirelles ("Ciudad de Dios") y con guion de Anthony McCarten ("The Theory of Everything", "Bohemian Phapsody"). Contará la transición de poder entre Benedicto XVI (Hopkins) y el entonces cardenal Jorge Bergoglio (Pryce) en 2012. Aquí la descripción oficial de la película.

"En 2012, frustrado por el rumbo que había tomado la institución y en desacuerdo con algunas decisiones, el cardenal Bergoglio le pide permiso para retirarse al papa Benedicto XVI. Este, en cambio, decide convocar a quien sería su sucesor para revelarle un secreto que sacude los cimientos de la Iglesia católica. Entonces, detrás de los muros del Vaticano, se desata un diálogo entre la tradición y el progreso, la culpa y el perdón, y dos hombres muy diferentes enfrentan el pasado para enfocarse en un objetivo común y construir el futuro de miles de millones de fieles en todo el mundo".

La película será presentada en la edición del 2019 del Festival Internacional de Cine de Toronto. Todavía no se ha anunciado una fecha de estreno oficial.