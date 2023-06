Este 29 de junio se estrena la película peruana ‘La Pampa’, que denuncia la explotación sexual de mujeres. Perú21 conversó con el director Dorian Fernández Morris, quien detalló cómo fue hacer esta cinta y se animó a opinar sobre los problemas que enfrenta el cine nacional.

“Estamos emocionados de mostrar esta historia, basada en un problema social, además, tiene thriller, un poco de suspenso. Hay una revelación muy incómoda de lo que sucede en nuestro país y de lo que muy poco se habla”, indicó.

Dorian es conocido por haber dirigido las cintas ‘Cementerio General’ y ‘El secreto Matusita’, así como por estar ligado al género de terror, y detalla que en esta nueva producción hay un “terror real”.

“Es cierto que de alguna manera no cambia el género porque estamos hablando ahora de un terror real. Estas personas viven aterrorizadas por un entorno hostil, por un espacio que peligroso que en cualquier momento atenta contra su vida, víctima de un sistema. Yo sigo sintiendo que las historias despiertan miedos primigenios en mis personajes, en ese sentido, no he cambiado de dirección, mis personajes siguen muertos de miedo. Sin embargo, ahora imprimo realidades que movilizan y me comprometen. Yo creo que voy a seguir contando historias que movilizan, no me cierro a uno u otro género específico. Estoy escribiendo un thriller más policial. Acabo de terminar de escribir una comedia”, sostuvo.

Expresó que tardó alrededor de cinco años en hacer esta película, pues la pandemia retrasó todo.

“Cuando esta historia llegó a mí, acabábamos de obtener nuestro primer estreno en Netflix y era un gran logro haber llevado nuestras nuestras películas a esta plataforma y estaba evaluando con qué historia seguir. Y este entonces esta temática se urgente y me pareció que estaba invisible”, acotó.

El cineasta contó que la película ya ha sido proyectada en algunos festivales internacionales: “Recuerdo con cariño un par de festivales en España. En Valencia, a los organizadores se les ocurrió hacer una función especial de ‘La Pampa’ en uno de los barrios con más limitaciones económicas, principalmente ocupado por refugiados y personas que habían huido de África, Bangladesh. Ellos vieron la peli y se conmovieron muchísimo por la historia porque que les era muy cercana: la trata y la barbarie de la trata es un poco la temática alrededor de toda la película. Me decían que estamos hermanados, penosamente por este cáncer. Intercambiar con ellos sus pareceres fue demasiado enriquecedor. Nos conmovió muchísimo y nos da fuerza para seguir haciendo cine peruano que se esfuerza por tener una calidad que compita y que pueda jugarle, a pesar de las dificultades, de igual a igual, a películas de de otros países, y hasta ganarles, lo cual ya es increíble para nosotros”.





Amazonía, un elemento primordial en sus películas

Dorian es hijo de un empresario cubano y una loretana e indica que es por ello que el tema de la amazonía siempre está presente en sus producciones.

“Mi identidad es amazónica. Que yo tengo una influencia directa por mi mamá y por mi abuela, que también es loretana, ha marcado en mí una fascinación por las historias de la selva que son historias que, coincidentemente con mis películas, tienen dos vertientes, una de los mitos, las leyendas y el miedo, los ‘chullachaqui’. Las historias fantásticas que me han contado de niño. Por otro lado, la vertiente marcada por las historias que me contaba mi abuela, que ha sido una profesora rural, que llevaba clases al interior de la selva y volvía muy molesta por todas las injusticias que veía. Me contaba historias de abusos de explotación en las comunidades amazónicas, de postergación, de lesa humanidad, de explotación de recursos... Entonces, mis películas han ido por esos dos caminos.





Retos para el cine peruano

En otro momento, Dorian remarcó que falta mucho por hacer en nuestro país para impulsar las producciones cinematográficas.

“Yo creo que todavía es una tarea pendiente para nuestro país. Entiendo que, entre tantas complicaciones, pues todavía no le den la atención requerida como en otros países. Sin embargo, miro con mucho optimismo la transición que estamos viviendo y esta situación puede cambiar en los años siguientes, los cineastas somos mayoritariamente optimistas, sino no podríamos hacer películas”, sostuvo.

También pidió al público que sigan apostando por el cine nacional y que acudan a las salas para apoyar el talento peruano: “Descubrir el cine peruano es un acto de amor al Perú”, finalizó.

‘La Pampa’ fue proyectada hace unos días en Pucallpa, donde desfilaron más de 200 artistas por la alfombra roja. Este jueves 29 se estrena a nivel nacional y es fundamental que durante su primera semana obtenga el apoyo de los espectadores.