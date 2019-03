'Nosotros': ¿Qué es un doppelgänger y cómo pueden interpretarse en 'Us', la película de Jordan Peele?

El último éxito de Jordan Peele ya se visualiza en algunas partes del mundo, dejando al descubierto el horror que sería encontrar a un doble tuyo dentro de tu casa. Los llamados doppelgänger tienen una historia antigua que remonta hace miles de años.

'Nosotros' cuenta la historia de una familia que va de vacaciones a la playa, un lugar que la madre visitó cuando era niña. Más pronto que tarde, Adelaide Wilson comienza a revivir un trauma del pasado temiendo que algo malo le pase a su familia, cosa que sucede más adelante en la trama.

Gracias a los tráilers y la misma descripción de la película, estos dobles tienen un solo objetivo: matar a la persona original. Peele confesó en una entrevista que el concepto detrás de los monstruos de "Nosotros", llamados "Los Atados" ("The Tethered" en inglés), fueron creados para explorar la dualidad y la conexión entre los personajes con sus contrapartes.

Desde el mismo título esta premisa se hace evidente, ya que hace alusión a la relación entre dos almas gemelas como también la unión de los miembros de una familia. Por ello, para entender un poco mejor este concepto, es necesario hacer un pequeño repaso de este mito en la cultura popular de los doppelgänger.

¿Qué es un doppelgänger?

No existe un origen claro de la idea de los dobles, también llamados doppelgänger, pero se relaciona normalmente como entes malévolos que siguen erróneos pensamientos y aconsejan lo peor para uno. En algunas partes del mundo, también se consideran demonios cambia formas, espectros gemelos o el resultado de una proyección astral o bi-localización (fenómeno que posiciona a un sujeto en dos partes al mismo tiempo). Se dice que los doppelgänger no pueden tener un reflejo, una sombra y sus caras se mantienen con extrañas expresiones.

En la vida real, la ciencia indica que la causa de los dobles es el resultado de la limitada diversidad genética o alucinaciones provocadas por un tumor cerebral. No obstante, el concepto en sí va más allá. La idea de espíritus gemelos del bien y el mal se encuentra en el Zurvanismo de la rama del Zoroastrismo. El hombre salvaje Enkidu, la parte igual pero opuesta y gemela de Gilgamesh en la Mesopotamia antigua del 2100 A.C.

La palabra "doppelgänger" fue inventada por el autor Jean Paul en la novela romántica "Siebenkas" (1796-1797). Él escribe sobre un hombre que se encuentra con su alter ego, usando por primera vez el término "doppeltganger" para definir a las "personas que se ven a sí mismas". Más que algo malvado, Paul se concentró en la idea de los gemelos en lugar de algo sobrenatural.

De esta manera, la palabra fue adoptada por algunos escritores antes de formar parte de "The Night Side of Nature by Catherine Crowe", que se convirtió rápidamente en uno de los principales representantes de la cultura pop paranormal, influenciando diversas teorías hasta nuestros días.

La autora cuenta la historia de Johann Wolfgang Goethe, quien viajaba encima de un caballo por un camino. De la nada, Goethe se encuentra a su doppelgänger cabalgando en la dirección contraria. Ocho años después, él se encuentra a sí mismo en ese mismo camino, con la misma ropa que su doble.

Pronto la tendencia también pasaría las fronteras de la literatura para presentarse en el ámbito espiritual. En el libro de filosofía religiosa de 1860, "Footfalls on the Boundary of Another World", el espiritualista Robert Dale Owen dedica un capítulo entero al relato de Emilie Sagee, una profesora que dijo había sido perseguida por su propio doppelgänger por 16 años.

Pero la verdadera inspiración de Peele para crear "Nosotros" llegaría en 1960 con un episodio de "The Twillight Zone" llamado "Mirror Image", donde la salud mental de una mujer se pone en duda al creer que una malvada doble de un universo paralelo busca reemplazarla. La idea de este episodio vino a Rod Serling en un aeropuerto luego de ver a un hombre de espaldas que tenía la misma ropa que él y con la misma maleta. Él se preguntó qué hubiera pasado si el hombre volteaba y era su doppelgänger.

Ahora, el director de "Nosotros" confrontará a la audiencia con una nueva interpretación de los doppelgänger, añadiéndose a la gran tradición de explicar por qué debería ser tan aterrador ver a más de uno de nosotros en la vida real. Sea cual sea el origen de "Los atados", será cuestión de tiempo para que Jordan Peele revele todo el misterio alrededor de estos macabros personajes.