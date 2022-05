Después de una larga espera y varios retrasos debido a la pandemia de coronavirus, “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” (“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” en su idioma original) finalmente se estrena el viernes 6 de mayo de 2022 en los cines de Estados Unidos y un día antes en América Latina.

Inicialmente, la película número 28 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) estaba programada para el 7 de mayo de 2021, pero se retrasó hasta el 5 de noviembre, luego hasta el 25 de marzo de 2022 y posteriormente hasta el 6 de mayo.

Aunque “Doctor Strange 2″ llegará a varios países, en abril de 2022, The Hollywood Reporter confirmó que la película que forma parte de la Fase Cuatro no se estrenaría en Arabia Saudita debido a la inclusión de un personaje gay.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) en una escena clave de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “DOCTOR STRANGE 2″ EN DISNEY+?

A igual que “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” y “Eternals”, “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” no tendrá un estreno en simultáneo con Disney Plus, es decir, solo estará disponible en las distintas salas de cine de cada país. Al menos durante 45 días.

Aunque Marvel aún no ha confirmado la fecha de estreno de la película dirigida por Sam Raimi, escrita por Michael Waldron y protagonizada por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange y Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, se espera que llegue a la plataforma streaming despues de los 45 días de exclusividad.

Por lo tanto, “Doctor Strange 2″ estaría disponible en Disney Plus a partir del 20 de junio de 2022, sin ningún costo adicional para los suscriptores.

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff en "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" (Foto: Marvel Studios)

¿DE QUÉ TRATA “DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA”?

De acuerdo a la descripción de Marvel, “’Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es una película que es protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong y Rachel McAdams entre otros. Kevin Feige es la cabeza visible, el productor de esta película, mientras que Sam Raimi es el director.

Danny Elfman es el encargado de la banda sonora, mientras que Michael Waldron, quien ya trabajó en ‘Loki’, es el guionista de esta película. Doctor Strange 2 llevará a Stephen Strange a enfrentarse a los errores cometidos durante la película ‘Spider-Man: No Way Home’. Explorará la profundidad del multiverso, en donde conocerá nuevos aliados y una amenaza que promete arrasar con todo”.