Disney tiene un problema más grande que Thanos con el que lidiar ahora. Scarlett Johansson , actriz de Marvel desde hace mucho tiempo y estrella del nuevo éxito de superhéroes “Black Widow“, presentó una demanda contra el estudio cinematográfico en la Corte Superior de Los Ángeles el jueves. La demanda alega que su contrato fue incumplido cuando se lanzó “Black Widow” en el servicio de transmisión de Disney+ al mismo tiempo que su debut en cines.

Johansson dijo que su acuerdo con Marvel Studios garantizaba un estreno exclusivo en las salas de cine y que su salario se basaba en gran parte en el rendimiento de taquilla .

La demanda alega que “Disney indujo intencionalmente a Marvel a incumplir el acuerdo, sin justificación, para evitar que la Sra. Johansson se diera cuenta del beneficio total de su trato con Marvel”. Además, los representantes de la actriz querían renegociar su contrato después de enterarse de la estrategia de lanzamiento de Disney+ para “Black Widow”, pero la demanda decía que Disney y Marvel no respondieron a la solicitud.

Un portavoz de Disney dijo que “no hay mérito alguno” en la presentación y calificó la demanda como “especialmente triste y angustiosa por su insensible indiferencia por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de COVID-19”, según informa USA TODAY.

La compañía insiste en que “cumplió plenamente con el contrato de la Sra. Johansson” y también señaló que el lanzamiento de Premier Access “ha mejorado significativamente su capacidad para obtener una compensación adicional además de los 20 millones de dólares que ha recibido hasta la fecha”.

La demanda de Johansson incluye un correo electrónico de marzo de 2019 en el que el abogado jefe de Marvel, Dave Galluzzi, dijo que el lanzamiento se llevaría a cabo de acuerdo con un modelo teatral tradicional: “Entendemos que si el plan cambia, tendríamos que discutir esto con usted y llegar a un entendimiento como el trato. se basa en una serie de bonificaciones de taquilla (muy grandes) “.

“No es ningún secreto que Disney está lanzando películas como ‘Black Widow’ directamente en Disney+ para aumentar los suscriptores y así impulsar el precio de las acciones de la compañía, y que se esconde detrás de COVID-19 como un pretexto para hacerlo”, dijo el abogado de Johansson, John Berlinski.

“Pero ignorar los contratos de los artistas responsables del éxito de sus películas para promover esta estrategia miope viola sus derechos y esperamos demostrarlo en los tribunales. Este seguramente no será el último caso en el que el talento de Hollywood se levante a Disney y deja en claro que, independientemente de lo que pretenda la empresa, tiene la obligación legal de cumplir con sus contratos”, agregó.

Debido a la pandemia, Disney, al igual que otros estudios, han tenido que repensar su estrategia para estrenar películas. Este año, para estrenos importantes como “Raya and the Last Dragon”, “Cruella” y más recientemente “Black Widow”, la compañía ofreció a los suscriptores de Disney+ las películas el mismo día que en los cines por una tarifa adicional de acceso Premier de US$ 29,99.

La película de Marvel estableció un récord de taquilla pandémica a principios de este mes con un fin de semana de estreno de US$ 80 millones en cines nacionales. Disney anunció que la película también ganó inicialmente US$ 60 millones a nivel mundial a través de Disney+, pero se ha negado a publicar números de transmisión desde entonces.

Negociar contratos de talento en torno a cambios en los planes de lanzamiento es un terreno complicado. Cuando Warner Bros. anunció que “Wonder Woman: 1984” se transmitiría simultáneamente en HBO Max durante la Navidad, al mismo tiempo que cambiaba toda su lista de 2021 a un modelo de cine y streaming, la estrella Gal Gadot y la directora Patty Jenkins renegociaron un extra US$ 10 millones cada una para subir a bordo, según el New York Times.

