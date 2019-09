El multimillonario y efectivo cine de superhéroes no siempre fue la mina de oro de las grandes productoras de Hollywood. En los años noventa unas películas dirigidas por Joel Schumacher y basadas en ‘ Batman ’, uno de los personajes más queridos e icónicos del cómic, mataron el subgénero por muchos años: ‘Batman Forever’ y ‘Batman & Robin’.

Terminaba la década de los 80, y el director Tim Burton acababa de reimaginar al héroe encapotado en una cinta bastante memorable por sus impecables interpretaciones, principalmente las de Michael Keaton como ‘Batman’ y Jack Nicholson como el ‘Joker’.

El regreso del superhéroe a la pantalla grande se consideró, en su momento, como un nuevo inicio del subgénero de superhéroes en el cine, motivo por el que Burton tuvo asignada una trilogía. Sin embargo, con el estreno de la secuela ‘Batman Returns’ en 1992 y la pobre recaudación en taquilla, Warner Decidió reemplazar a este director por Joel Schumacher para la tercera película del hombre murciélago. Un error que seguirá siendo recordado hasta el día de hoy.

UN ERROR QUE COSTÓ CARO

Joel Schumacher entró con una visión completamente distinta a la de su predecesor, cambió la dirección artística y el tono general del superhéroe, hecho que no gustó al actor principal, Michael Keaton, quien decidió abandonar la producción y fue inmediatamente reemplazado por Val Kilmer como el nuevo ‘Bruce Wayne’ junto a Chris O’Donnell como ‘Robin’.

Finalmente se estrenó ‘Batman Forever’ con las excéntricas actuaciones de Jim Carrey como ‘Riddler’ y Tommy Lee Jones como ‘Dos caras’. Pese a que esta película no gustó ni a la crítica ni a la audiencia, obtuvo tres nominaciones a los Oscar y cifras muy positivas en taquilla, que habrían justificado la presencia de Schumacher en la siguiente secuela.

Así llegó una de las más infames películas de superhéroes de todos los tiempos, ‘Batman & Robin’, con un reparto de estrellas de la época que con las que parecía que no habría pierde: Kilmer decidió no repetir el papel y fue reemplazado por George Clooney y con él llegaron Arnold Schwarzenegger y Uma Thurman como los villanos ‘Mr. Freeze’ y ‘Poison Ivy’, además de la estrella noventera, Alicia Silverstone, como ‘Batgirl’. También apareció ‘Bane’, pero es mejor ni siquiera recordarlo.

El resultado es lo que al día de hoy se considera como una de las peores películas del subgénero de superhéroes y del cine en general. Hecho por el que el director culpó, en parte, a la al estudio: “Había mucha presión por parte de Warner de hacer una película más apta para toda la familia”. Sin embargo, la realidad es que esa última cinta terminó por matar a la franquicia durante años.

UN PESO QUE ARRASTRA HASTA AHORA

Luego de 22 años del infame estreno de esa película para el olvido, Joel Schumacher volvió a referirse sobre el tema y aceptó que está arrepentido de haber hecho las dos secuelas de Batman, en una reciente entrevista para Vulure .

“¿Saben lo que pienso? No debí hacer la secuela y es todo lo que se puede decir al respecto. Aprendí que las secuelas son hechas por una sola razón. Estoy seguro que ‘Batman Forever’ es la película del superhéroes más barata que se ha realizado porque Val [Kilmer], Nicole [Kidman] y Chris O’Donell no recibieron buenos sueldos. Tommy [Lee Jones] sí, porque acababa de ganar un Oscar por ‘El Fugitivo’ y Jim Carrey había hecho ‘Ace Ventura’.”

Durante la entrevista Schumacher cuenta otros momentos cumbres de la producción de ‘Batman Forever’, especialmente el tener que lidiar con Val Kilmer y Tommy Lee Jones. Además, menciona que George Clooney siempre se ha culpado por lo que sucedió con ‘Batman & Robin’, pero el director no lo considera así: “George siempre dice que [el fracaso de] Batman y Robin fue su culpa. No, no lo es". El director de 80 años considera que el personaje del ‘Caballero de la Noche’ seguirá sobreviviendo al tiempo.