Director de fotografía de 'Detective Pikachu' criticó duramente diseño de la película de 'Sonic'

Realizar adaptaciones de los videojuegos es un tarea difícil, sobre todo cuando se debe recrear las criaturas animadas para que se vean realistas. En ese sentido, John Mathieson, director de fotografía de 'Pókemon: Detective Pikachu' , criticó el diseño del conocido personaje 'Sonic' tras el estreno del tráiler de 'Sonic The Hedgehog'.



En conversación con Cinemablend, el especialista dijo que existen muchos riesgos al momento de incluir imágenes generadas por computadora. Reveló que antes de trabajar en 'Detective Pikachu' le ofrecieron un puesto en la película de 'Sonic', el cual se alegra de haber no tomado porque le parece que claramente, en el producto final, se ha perdido la esencia del personaje de SEGA.



"Es chistoso, me la ofrecieron y luego de ver el tráiler me da gusto que no nos veamos así. Si hablamos de cómo se ven estos dos filmes, el nuestro es mejor que Sonic, el Erizo y lo siento, no me importa a quién puedo ofender diciendo esto, pero creo que se ve mejor", precisó.

MÁS CRÍTICAS

A través de redes sociales, muchos fanáticos de 'Sonic' rápidamente le dieron la razón y, en general, se comparte la idea de que el diseño del personaje pudo haber sido mucho mejor.



El director de la película 'Sonic' decide cambiar la apariencia del personaje tras una ola de críticas https://t.co/RWVY9IaSqapic.twitter.com/JkFeiVUjCr — RT en Español (@ActualidadRT) 4 de mayo de 2019

Se ha confirmado el nuevo diseño de Sonic. pic.twitter.com/trLbT49oXD — Daniel The Guy With A Not Creative Name (@Bottom_Username) 4 de mayo de 2019

Este sonic si vale la pena pic.twitter.com/1aKHQww1Bq — Katyusha (@Katyushacommand) 4 de mayo de 2019

TE PUEDE INTERESAR