No es novedad que el cine de acción y superhéroes sea exigente a la hora de preparar actores para sus roles. Muchas figuras de acción son musculosas ya a un nivel fantasioso, por lo que muchos actores y actrices se someten a dietas bastante estrictas y en muy poco tiempo para que el cuerpo pueda razonas tantos cambios en sucesos tan rápidos.

Will Poulter (Las Crónicas de Narnia, Midsommar, The Maze Runner, We’re the Millers), quien fue elegido para interpretar a Adam Warlock en el Universo CInematográfico de Marvel, ha comentado sobre el exigente regimen, y que no lo recomendaría a no ser que la persona tenga a la mano apoyo para tratar la salud mental. “El tiempo de producción es muy poco para que el cerebro se acostumbre a tantos nuevos hábitos en el tiempo” comenta el actor. “Soy privilegiado que tengo el apoyo de la mayor industria cinematográfica para seguir esta dieta tan rigurosa y a la vez cuidar de mi salud mental, por lo que no lo recomiendo para los que no tienen fondos.”

Poulter comentó en detalle cómo la rutina afectó todo aspecto de su vida, pues no solo tuvo que vigilar lo que comía y medir sus porciones, sino también debía adherirse a una serie de ejercicios estrictos para ganar músculo. Incluso su vida social se dificultó, ya que no podía salir a comer con amigos debido a la posibilidad de romper la dieta.

Por año las “dietas milagro” siempre han sido criticadas por ser sumamente peligrosas y solo tener efectos positivos en el corto plazo. Ya que muchos de sus componentes se hacen pensando para perder peso en pocos meses, es más posible que surja el “efecto rebote” -recuperar el peso perdido- y que luego surgan trastornos alimenticios que nos afecten por el lado mental.

Una foto reciente de Will Poutler mostró su cuerpo preparado tras su rutina. (Foto:Twitter)





Aún así, no hace falta ir a grandes gimnasios ni conseguir nutricionistas para llevar una vida. Muchas formas de tener una dieta sana están al alcance de la mano:

Reduce el alcohol en tu dieta . No es necesario para pasar un buen momento con amigos.

. No es necesario para pasar un buen momento con amigos. Reemplaza carne por verduras. Así se reducen posibilidad de enfermedades cardiovasculares o el cáncer.

Así se reducen posibilidad de enfermedades cardiovasculares o el cáncer. Reduce el azúcar en general. Tanto el azúcar del café como en alimentos procesados.

Tanto el azúcar del café como en alimentos procesados. Evita alimentos ultraprocesados en general. Galletas, repostería o cereales en general, cualquier alimento que contenga grandes cantidades de azúcar y sal.