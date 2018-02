Este 14 de febrero las parejas en todo el mundo abarrotarán las calles, centros comerciales y restaurantes mientras disfrutan del ' Día de San Valentín ', una fecha que celebra el día del amor en todo el mundo.

Sin embargo, si eres de los que no tiene pareja o ha terminado recientemente una relación, no dudarás en quedarte en tu casa y aislarte del exterior. Para ello, te presentamos una lista con 10 películas que te harán sentir mejor en este día.

En las películas que te dejaremos a continuación encontrarás lecciones de vida y algunas comedias que te harán reflexionar sobre tu situación actual.

'500 Días con ella' (500 Days of Summer)

Protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel, la película nos muestra una historia de un romance que no resultó. Lo cual nos da una lección de desamor que debemos tener en cuenta.



'Viviendo con mi ex' (The Break-Up)



Protagonizada por Jennifer Aniston y Vince Vaughn, esta es la historia de una pareja que decide separarse, pero que ninguno quiere dejar el apartamento en el que viven, por lo que deciden dividirlo en dos.

'En Busca de la Felicidad' (Pursuit of Happyness)



La película nos enseña que en la vida de todos hay mejores y peores momentos, pero que, a pesar de ello, seguimos vivos. Es protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden.



'El indomable Will Hunting' (Good Will Hunting)



Un joven con una gran inteligencia deberá decidir si sigue su vida como tal o aprovechar las ventajas que le da. La película, que fue nominada a 9 premios Oscar, es protagonizada por Matt Damon y Robin Williams.



'El Lobo de Wall Street' (The Wolf of Wall Street)

La película cuenta la historia de un agente de bolsa de Nueva York, interpretado por Leonardo DiCaprio, que se niega a cooperar en un caso de fraude de títulos que involucra la corrupción en Wall Street.

'Soy leyenda' (I Am Legend)

Will Smith es el último hombre vivo sobre la tierra y es el único sobreviviente de un virus letal que mata a las personas.

'La Teoría del Todo' (The Theory of Everything)

El famoso astrofísico Stephen Hawking nos muestra que las complicaciones de su enfermedad no le impidieron enfocarse en un ambicioso recorrido de aprendizaje y descubrimiento.

'Come, Reza, Ama' (Eat, Pray, Love)

Basada en una historia real plasmada en el libro de Elizabeth Gilbert, nos deja ver que recuperarse del desamor cuesta y que solo se logra con un trabajo real de fortaleza. La película es protagonizada por Julia Roberts.

'La vida secreta de Walter Mitty' (The Secret Life of Walter Mitty)

Ben Stiller nos recuerda lo increíble que nuestro mundo puede llegar a ser, si prestamos atención. Una película que genera inspiración.

'Relatos Salvajes'

La película dirigida por Daniel Szifrón consiste en seis historias con un gran reparto actoral, en el cual vemos que los personajes se encuentran en situaciones límite al que se ven expuestos, terminando en reacciones exageradas, dramáticas y hasta criminales.