Develan la estrella póstuma en el Paseo de la Fama a la actriz Carrie Fisher

A modo de homenaje póstumo, Carrie Fisher, la actriz mundialmente reconocida por su papel de la Princesa Leia en la saga de Star Wars, se develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles.

En este evento estuvo presente el actor Mark Hamill, quien dio vida en la franquicia al jedi Luke Skywalker, hermana de Leia, además de la hija de la actriz, Billie Lourd, quien en las últimas cintas interpretó a la Teniente Kaydel Ko Connix.

“Nunca voy a dejar de echarla de menos, pero me siento muy agradecido por las risas, la sabiduría, la bondad e incluso su actitud de niña consentida con la que me volvió loco durante años”, señaló Hamill.

Sin embargo, no todo fue felicidad, pues los hermanos de la actriz hicieron algunos comentarios por no haber sido invitados: “Por alguna razón extraña y equivocada, nuestra sobrina decidió no incluirnos en este momento épico en la carrera de nuestra hermana”, indicaron en un comunicado.

Lourd, por su parte, se disculpó públicamente por defenderse, alegando que “días después de la muerte de mi mamá, su hermano y su hermana optaron por procesar su duelo públicamente y capitalizar la muerte de mi madre, haciendo múltiples entrevistas y vendiendo libros por mucho dinero, con las muertes de mi mamá y mi abuela”.

El 23 de diciembre de 2016 que Fisher, quien se encontraba encontraba de en un vuelo de Londres a Los Ángeles, sufrió un infarto. Fue trasladada a un centro médico de la localidad en estado grave y, posteriormente, el 27 del mismo mes, se informó su fallecimiento, tal como confirmó su hija: “Es con profunda tristeza que Billie Lourd confirma que su amada madre Carrie Fisher falleció a las 8:55 de esta mañana”.

Un día después, el 28 de diciembre, su madre, la legendaria actriz Debbie Reynolds, murió a consecuencia de un accidente cerebrovascular fulminante producto del shock que vivió al enterarse del deceso inesperado de Fisher.