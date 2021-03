“Descuida, yo te cuido” es un thriller de comedia oscura que gira en torno a Marla Grayson, una sociópata narcisista y una estafadora. Esta nueva creación de Netflix ha convertido a su protagonista en una verdadera villana de la ‘vida real’, asemejando mucha de su filosofía a estafadores que se aprovechan de los más débiles.

Ella extrae el dinero de ancianos ricos con la ayuda de sus compañeros conspiradores. Sin embargo, la vida de Marla da un giro oscuro cuando intenta hacer lo mismo con Jennifer Peterson, una mujer rica, soltera y sin familia. Al principio piensa que va a ser muy fácil, pero poco a poco va descubriendo la verdad detrás de Jennifer.

La estafadora conoce que Jennifer tiene algunas personas poderosas que no la dejarán irse con su crimen esta vez. Esto convierte al thriller en una verdadera aventura de altos y bajos que termina con la justicia haciendo lo suyo, de la misma forma cruel que Marla trató a todos sus anteriores clientes.

El estreno también llevó a sus fans a buscar películas y estrenos similares a “Descuida, yo te cuido”, con las mismas características de uno o varios protagonistas terribles que hacen cosas lamentables a lo largo de la cinta, pero que al final cobra un sentido de humor negro o de justicia. Conoce aquí 10 de las mejores opciones de películas parecidas a “I Care a Lot”.

10 PELÍCULAS PARECIDAS A “DESCUIDA, YO TE CUIDO”

10. “The Hustle” (2019)

“The Hustle” sigue a dos astutos estafadores que saquean dinero de los hombres. A Josephine le gusta engañar a los hombres más ricos del mundo, mientras que Penny, que no es tan hábil como ella, suele engañar a los hombres corrientes. Aunque ambos tienen métodos diferentes, planean unirse para defraudar a un multimillonario tecnológico. “The Hustle” es una película emocionante con giros inesperados en cada extremo.

9. “The Joneses” (2009)

Cuando Mick, Kate, Jenn Jones y Steve se mudan a un vecindario próspero, parecen una familia común que se muda en busca de mejores oportunidades profesionales. Pero nada puede estar más lejos de la verdad. Kate lidera el equipo de especialistas en marketing que alteran de manera tortuosa las decisiones de consumo de sus vecinos haciendo alarde de su lujoso estilo de vida. Pronto, influyen con éxito en todos los que los rodean para que compren cosas que en realidad no necesitan, solo para llenar el vacío creado por sus carreras repetitivas e insatisfactorias.

8. “Kajillionaire” (2020)

“Kajillionaire” es la historia de dos estafadores que han estado enseñando a su hija a engañar y estafar a otros, desde que era joven. Sin embargo, durante uno de sus atracos, conocen a Melanie, quien sorprendentemente se siente cómoda con ellos. A medida que se desarrolla la historia, las vidas de los miembros de la familia cambian al darse cuenta de las consecuencias de gran alcance de sus acciones.

7. “Ocean’s 8″ (2018)

"Ocean's 8" se estrenó el 27 de junio en Amazon Prime (Foto: Amazon)

Debbie Ocean (Sandra Bullock) es una estafadora que ha estado planeando el mayor atraco de su vida durante casi seis años. Para hacerse con un collar de 150 millones de dólares, Debbie sabe que necesitará un equipo de especialistas capacitados. Ella elige meticulosamente a cada miembro para el gran plan. Sin embargo, el equipo no sabe que el atraco les traerá más riquezas de las que esperaban. “Ocean’s 8” es la historia de una estafadora que lidera a un grupo de criminales muy hábiles para estafar posesiones por valor de millones, algo que los fanáticos de “I Care a Lot” definitivamente disfrutarán.

6. “Lying and Stealing” (2019)

Robar arte de la élite es algo en lo que Ivan Warding es realmente bueno. Lo ha estado haciendo durante mucho tiempo, pero ahora ya no desea hacerlo más. Elyse Tibaldi, otro estafador que está endeudado, une fuerzas con Ivan para poner fin a todos sus problemas. A medida que avanza la historia, su emocionante búsqueda de riquezas los lleva a avenidas inesperadas.

5. “Hustlers” (2019)

Jennifer Lopez interpreta a Ramona en "Hustlers" basada en un grupo de bailarinas de "striptease" de Nueva York que idearon un método para estafar a sus clientes. (Foto: Instagram)

Destiny, una stripper, ha estado trabajando en Moves para apoyar a su abuela. Desafortunadamente, ella está luchando por ganar tanto dinero como necesita. A Destiny le encanta lo bien que se desempeña Ramona, la fuente de ingresos más alta del club. Entonces, con la esperanza de ganar más dinero, la stripper le pide ayuda. Ramona decide enseñarle a Destiny todo lo que sabe sobre cómo llamar la atención de la acaudalada clientela de Wall Street.

Sin embargo, después de la crisis financiera de 2007-08, ambas se encuentran en muchos problemas. Destiny, ahora madre soltera, está buscando otra forma de ganar dinero, cuando se encuentra de nuevo con Ramona, quien le presenta a la stripper un esquema arriesgado que ella ha ideado. Cuando empiezan a trabajar junas, forman un equipo y aprenden mucho dinero, pero pronto se meten en problemas.

4. “Femme Fatale” (2002)

En 2002, Rebecca Romijn destiló toda su sensualidad en ‘Femme Fatale’. (Internet)

Después de saquear un extravagante conjunto de joyas en un evento, Laure, miembro de una banda criminal, huye para no tener que compartir nada con sus socios. Más tarde conoce a Lily, que se parece a ella. Entonces, cuando Lily se suicida, Laura aprovecha la oportunidad para asumir su identidad y comenzar una nueva vida.

Sin embargo, pronto descubre que alguien la está siguiendo y está lista para revelar sus secretos. “Femme Fatale” es la historia de una estafadora que engaña no solo a sus víctimas, sino a toda la red criminal para la que ha estado trabajando. Las personas que disfrutan de “Me importa mucho” disfrutarán de “Femme Fatale” por los oscuros secretos y giros, ya que ambas películas giran en torno a sociópatas narcisistas que aman estafar a los demás.

3. “Nightcrawler” (2014)

Jake Gyllenhaal ganó una nominación al Bafta con su interpretación como un inescrupuloso ladrón convertido en reportero quien graba cada vez más gráficos accidentes y tragedias a televisoras ansiosas por ráting. (Foto: Open Road Films)

Jake Gyllenhaal es casi irreconocible en su escalofriante interpretación de Louis Bloom. Bloom descubre una gran cantidad de dinero en la filmación de los horribles eventos que ocurren en las calles de Los Ángeles. Sin embargo, a medida que Bloom mejora en su trabajo, la línea entre espectador y participante en un crimen se vuelve cada vez más borrosa. Esta película ganadora de un Oscar actualmente se puede transmitir en Netflix.

2. “American Psycho” (2000)

Christian Bale en "American Psycho" (2000). (Foto: Agencia)

Antes de ponerse la capa y la capucha, Christian Bale era más conocido por su papel de Patrick Bateman. Bateman es un corredor de Wall Street joven y exitoso durante el día. Por la noche, sin embargo, Bateman se convierte en un asesino en serie vicioso. La actuación de Bale como un asesino psíquico es intensa y la trama deja al público cuestionando constantemente lo que ven. Este thriller está actualmente disponible para transmitir en Hulu.

1. “The Wolf Of Wall Street” (2013)

“The Wolf Of Wall Street” (2013) (Foto: IMDb)

Leonardo DiCaprio interpreta al Jordan Belfort de la vida real, quien, en la década de 1990, creó su única firma de corretaje y utilizó su lengua de plata para defraudar a los inversores por millones. La película rastrea el ascenso de Belfort al poder con la ayuda de su fiel lugarteniente (Jonah Hill) mientras mienten y traman su camino hacia una vida de excesos desenfrenados. Esta película de Martin Scorsese ganó un Globo de Oro al Mejor Actor.