Descendientes 4: ¿habrá otra película después la muerte de Cameron Boyce?

Protagonizada por Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart y Cameron Boyce, Descendientes es una trilogía sigue las vidas de los hijos adolescentes de diversos villanos y héroes. Se trata de la primera saga de la cadena en contar con dos secuelas después de High School Musical.

Pero su éxito empezó con la primera película, que fue vista por más de 9 millones de usuarios en Estados Unidos en la noche de su estreno, creciendo hasta 21 millones considerando la reproducción retrasada.

Ahora, tras el estrenó (en Estados Unidos, a América Latina llegará el 9 de agosto) de la tercera cinta, y el reciente fallecimiento de uno de sus protagonistas, Cameron Boyce, los fans de Disney se preguntan si Descendientes tendrá una cuarta película.

Todo parece indicar que la tercera será la última entrega de la saga, no solo por la muerte del actor de 20 años a causa de un ataque de epilepsia, sino por la escena final de la cinta, donde Mal, Evie, Jay y Carlos corren hacia ‘La Isla de los Perdidos’, pero no se incluye la línea que se repitió en las dos películas anteriores: "no pensaste que este era el final de la historia, ¿verdad?".

Además, Booboo Stewart, quien interpreta a Jay, el hijo de Jafar, confesó que ‘Break This Down’ es uno de los mejores momentos de la saga. “Muchos de los bailarines han estado con nosotros desde la primera película. Todos estábamos bailando la canción que representa a ‘Descendientes’ y al mundo de los Descendientes. Es simplemente increíble”. Lo cuál sería una señal de que es el cierre definitivo de esta historia.

HISTORIA DE “DESCENDIENTES 3”

Luego de una pelea épica entre Mal y Uma como un pulpo gigante y un dragón, respectivamente, la película de "Los Descendientes 2" finalizó con Mal reuniéndose con Ben, mientras Uma nadaba lejos de allí.

Mal le regresaba su libro de hechizos a la Hada Madrina y Dizzy aceptaba atender a todos en la preparatoria Auradon. El argumento de " Los Descendientes 3 " giraría en torno a la posible reunión de Mal con su padre, que aún tiene una identidad desconocida.

Además, la sinopsis oficial revela que ella y sus amigos tendrán la "batalla más épica que han tenido" en la trilogía, a la vez que regresan a la Isla de los Perdidos para reclutar a nuevos descendientes villanos para unirse a ellos en Auradon:

"Cuando una brecha en una barrera pone en peligro la seguridad de Auradon durante su partida de la Isla, Mal decide cerrar la barrera para siempre, temiendo que Uma y Hades desaten su venganza en el reino. A pesar de su decisión, una fuerza oscura amenaza a la gente de Auradon, y dependerá de Mal y los VK salvar a todos en su batalla más épica."